روسيا تعرض على السعودية التعاون في إنتاج الهيدروجين

عرض ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، العمل مع السعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك خلال حديثه في اجتماع عبر الإنترنت للجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة.

وقال نوفاك: ”لدينا مقترح لإنشاء مجموعة عمل معنية بطاقة الهيدروجين“.

ويكتسب الهيدروجين أهمية كوقود صديق للبيئة مستقبلا، ويُطرح كوسيلة لتخليص قطاعات الصناعات الثقيلة والنقل كثيفة الانبعاثات من الكربون.

وتتقدم روسيا الغنية بالنفط والغاز ببطء نحو تطوير إنتاج غاز الهيدروجين، وهو وقود لا ينبعث منه سوى بخار الماء والهواء الساخن عند الحرق، لا ثاني أكسيد الكربون.

وتدرس السعودية، العازمة على تنويع موارد اقتصادها، عدة مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين.

وقال نوفاك، إن لدى روسيا والسعودية إمكانيات هائلة لتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.