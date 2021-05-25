بعد شهرين من إقالة المحافظ.. أردوغان يطيح بمسؤول جديد في البنك المركزي التركي

أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمسؤول آخر في البنك المركزي، في أحدث قراراته المفاجئة هذا العام، لإعادة هيكلة قيادة المؤسسة.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، أقال أردوغان نائب محافظ البنك المركزي، أوزهان أوزباش، وعيّن مكانه سميح تومين، خبير الاقتصاد العمالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة ”تيد“ في أنقرة.

وتأتي هذه الإقالة الجديدة، بعد شهرين من إقالة ناجي آغبال، ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، وهي مفاجأة قالت وكالة بلومبيرغ، إنها: ”صدمت المستثمرين ودفعت أسواقه للانهيار“.

وكان قرار إقالة آغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، أدى إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين.

وكان المحافظ الجديد للبنك، ساهاب كافجي أوغلو، تعهد بعد تعيينه، باستمرار سياسة البنك كما هي عليه. وأبقى أوغلو أسعار الفائدة، دون تغيير للشهر الثاني في مايو.

وعُيّن أوزباش بمنصبه في يوليو 2019، عندما كان بيرات البيرق، صهر أردوغان، يشرف على الاقتصاد كوزير للخزانة والمالية.

وفي نوفمبر الماضي، انتقد أوزباش سياسات البنك المركزي، قائلًا إن تشديدها كان: ”يعقّد بشكل غير ضروري الموقف النقدي“.

من هو تومين

عمل تومين سابقًا في مناصب مختلفة في البنك المركزي، لمدة 16 عامًا، حتى عام 2018، وترك السلطة النقدية بعد أن شغل منصب المدير العام، المسؤول عن قسم البحوث الاقتصادية الهيكلية.

وبعد تركه البنك المركزي، عمل مستشارًا في مكتب الموارد البشرية في الرئاسة التركية.

أرقام اقتصادية صعبة

وأشار تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ إلى أن التضخم السنوي، يقترب من أعلى مستوى في عامين، فقد تراجعت الليرة بنحو 14% مقابل الدولار، منذ الإطاحة بآغبال.

وفي غضون ذلك، سجل الدعم العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان، انخفاضًا قياسيًا الشهر الماضي، وفقًا لاستطلاعات الرأي البارزة، وسط خيبة أمل من تعامل الحكومة مع الاقتصاد.