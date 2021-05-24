الجنايات المصرية تُصدر حكمها بقضية "فساد القمح"

قضت محكمة الجنايات في مصر الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم وإلزامه برد 17 مليون جنيه، و5 سنوات لآخر، وبراءة باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“فساد القمح الكبرى“.

وكان النائب العام المصري، أحال في وقت سابق، 11 مسؤولا عن صوامع القمح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه (6,636,758 دولار أمريكي).

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب وصدر ضده حكم)، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.

ووجهت التحقيق إلى المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين ”أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد“، تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.