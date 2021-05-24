في أول رحلة خارجية.. وزيرة الخزانة الأمريكية تشارك باجتماعات مجموعة السبع

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تشارك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في عدة اجتماعات لوزراء مال مجموعة السبع في الأيام المقبلة، ستكون مناسبة لدفع اقتراحها بفرض ضريبة عالمية 15% ”على الأقل“ على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.

وستشارك يلين أولًا هذا الأسبوع في اجتماع افتراضي يجمع وزراء مال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع، قبل أن تتوجه إلى لندن في 4 و5 حزيران/يونيو المقبل، لحضور اجتماع مالي لمجموعة السبع، كما أفادت وزارة الخزانة، اليوم الإثنين في بيان، ذكرت فيه أنها ستكون أول رحلة للوزيرة إلى الخارج.

ويأتي تأكيد الرحلة في الوقت الذي قالت فيه صحيفة ”فايننشال تايمز“، اليوم الإثنين، إن دول مجموعة السبع على وشك التوصل إلى اتفاق، ما يمهد الطريق لصفقة شاملة في وقت لاحق من العام الجاري.

ويمكن الإعلان عن اتفاق مبدئي اعتبارا من يوم الجمعة المُقبل خلال الاجتماع الافتراضي، بحسب الصحيفة.

واقترحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تحديد معدل الضريبة على الشركات على المستوى العالمي بنسبة 15% ”على الأقل“.

ورحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذا الاقتراح، الذي قد يسمح بالتوصل إلى اتفاق دولي بحلول شهر تموز/يوليو المقبل.

وأكدت وزارة الخزانة أنه ”أثناء وجودها في لندن ستعيد الوزيرة يلين التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالأولويات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الانتعاش العالمي بعد جائحة كورونا بما في ذلك سياسات دعم الموازنة والحصول على اللقاحات وتوزيعها“.

وستناقش مع شركائها في مجموعة السبع ”أهمية تحسين الصحة العامة لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل وبناء اقتصادات تحمي البيئة بشكل أكثر مرونة لمواجهة تحديات التلقبات المناخية“.