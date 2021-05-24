الحكومة العمانية: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنها لم تتوقف عن العمل على توفير فرص عمل لمواطنيها، مشيرة إلى أن عددا من الباحثين عن العمل قاموا بالتوجه إلى مديريات تابعة لوزارة العمل، للحصول على وظائف.

وقالت الحكومة بحسب تغريدة نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية: ”قام عدد من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل؛ للتسريع في معالجة أوضاعهم في وقتٍ لم تتوقف فيه الحكومة عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين“.

وأضافت الوكالة: ”تواصل الحكومة توفير فرص العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، بالإضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، من بينها ما أعلن عنه اليوم من استكمال إجراءات تعيين 2364 معلما ومعلمة للعام الدراسي 2021 / 2022″.

إذ تواصل الحكومة توفير فرص العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، بالإضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، من بينها ما أعلن عنه اليوم من استكمال إجراءات تعيين / 2364/ معلماً ومعلمة للعام الدراسي 2021 / 2022 م — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 24, 2021

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق الأمان الوظيفي ”بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا“.

وقد بدأ صندوق الأمان الوظيفي بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا، — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 24, 2021

ويوفر صندوق الأمان الوظيفي العماني الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة، والوظيفة الجديدة، وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائقًا من العيش للمؤمن عليه ولأسرته.