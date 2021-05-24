تقرير: الحرب عقّدت مهمة إعادة بناء اقتصاد غزة.. والدمار طال مئات الشركات والمصانع

مع حلول اليوم الرابع من وقف إطلاق النار في غزة، بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإسرائيل، وعودة بعض التجارات والأعمال داخل القطاع، لا يعتقد الكثيرون هناك، أن العودة إلى العمل ستكون قريبة.

وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، في تقرير لها، إن: ”صخب شوارع غزة عاد تقريبًا إلى طبيعته، مع فتح المطاعم والمتاجر غير المتضررة، وعودة حركة المرور، لكن بالنسبة للكثيرين، فإن العودة إلى العمل، إذا كانت العودة ممكنة، ستكون بعد أشهر“.

وأضافت الصحيفة، أنه: ”من المتوقع أن فقدان الوظائف والإيرادات بسبب الدمار الذي حدث في الأسبوعين الماضيين، سيجعل مهمة إعادة بناء اقتصاد غزة أكثر صعوبة.

تحدثت الصحيفة عن عائلة ناجي الدويمة، التي تعرف باسم ”عائلة الساعات“ في غزة، حيث جلس الدويمة، الأحد، على كرسي قابل للطي، وأخذ يحدق في المكان الذي اعتاد أن يكون محل ساعاته، بعدما اندفن تحت 12 طابقًا من الأنقاض، ودُمر إلى جانب عشرات المتاجر والمصانع والبنوك، وجزء مثير للقلق من اقتصاد غزة، بفعل الصواريخ الإسرائيلية.

ويقدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، أن أكثر من 525 شركة تضررت أو دمرت أثناء القتال في غزة.

وقالت المنظمة، إن حصيلة الخسائر شملت 50 مصنعًا على الأقل، إلى جانب مئات الأعمال الصغيرة، وهي العمود الفقري للحياة التجارية في غزة، حيث أكدت الصحيفة، أن إعادة بناء هذه الشركات والأعمال والمصانع ستتطلب مساعدة دولية، وأيضًا استعداد المالكين، مثل عائلة الساعات، للبدء من جديد.

وعرض الدويمة مقطع فيديو بهاتف محمول لمتجره قبل هدمه، حيث كان متجرًا مُضاء بشكل مشرق بماركات ساعات مثل Casios و Seikos وساعات حائط ورفّ للعطور، لكنه تحطم الآن تحت مبنى الشروق المهدم.

وقال للصحيفة: ”هذا كان بنفس بيتي.. كل انطباعاتي، كل أحلامي مرتبطة بهذا المكان“.

وقال الدويمة، إنه في حرب 2014 مع إسرائيل، دمّر صاروخ منزل عائلته، لكن خسارة العمل الذي بدأه عندما كان عمره 18 عامًا، كان أكثر ألما له.

وتابع: ”كلنا أحياء، الحمد لله، هذا هو الشيء المهم.. لكن هذه كانت حياتي أيضًا“.

وأردفت الصحيفة، بأنه حتى قبل بدء حماس في إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل هذا الشهر، وردّ إسرائيل بقصفها المكثف، كان أصحاب الأعمال في غزة يعانون طوال عام لا مثيل له، حيث قال الدويمة، إن الوباء والعديد من عمليات الإغلاق، أدت إلى خفض للإيرادات بنسبة 40%.

وكان يتطلع العديد من أصحاب الأعمال، إلى موسم عيد الفطر، كأكبر فترة بيع بالتجزئة في العام، بحسب الصحفية، بغية زيادة المبيعات، وهي فترة استعد لها الدويمة بطلبية جديدة بقيمة 60 ألف دولار من تجار في الصين والضفة الغربية، مؤكدا: ”إنه موسمنا الرئيسي.. كنا متفائلين“، ولكن قبل ثلاث ليال من العيد، كان قد بدأ القصف.

وأكد حسين سالم (28 عامًا) صاحب متجر لافندر للملابس والأكسسوارات، القريب من متجر الدويمة: ”ما زلنا في حالة صدمة“.

وكان سالم يتوقع أن يحسن العيد أرباحه لأول مرة، منذ شهور.

وتابعت الصحيفة، بأن سالم، مثل غيره من أصحاب المتاجر، يعتمد على المساعدات والتبرعات الدولية، لتقديم بعض التعويضات، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيبدأ من جديد.

من جانب آخر، يحذر مسؤولو الصحة، من أن غزة تواجه الآن موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بفعل اكتظاظ الملاجئ خلال القصف.

بينما حاول عمر أبو قرش ووالده لأشهر، افتتاح مطعم مشاوي طموح أطلق عليه ”الطازج“ ولكن القنابل بدأت تتساقط بعد يومين فقط، من قص شريط الافتتاح، ولكنهما قررا البقاء، من أجل البيع لسكان غزة المستعدين للمغامرة بالنزول إلى الشوارع.

في تعليقه للصحيفة، قال أبو قرش: ”نحن معتادون على الحرب هنا“.

وقالت الصحيفة، إنه منذ عودة السلام، شجع أبو قرش تدفق الدعم. وتابعت أنه في ليلة السبت، كانت كل طاولة ممتلئة، وكان طابور الشاورما طويلًا، وظهرت العائلات بملابس العيد التي كانت سترتديها في العيد، ولكن تعثر إمدادات الكهرباء في غزة، جعلهم يبقون في الظلام بشكل دوري.

وعلق أبو قرش بالقول: ”كان الأمر كما لو أن العيد تم تأجيله“.