إيران تهدد أنشطة تعدين العملات المشفرة المرخصة بـ"إجراء حازم"

قررت السلطات الإيرانية قطع التيار الكهربائي عن مزارع تعدين العملات المشفرة الحاصلة على تراخيص عندما تصل معدلات استهلاك الطاقة إلى ذروتها.

وبررت السلطات الإيرانية قرارها بدعوى الحاجة إلى الحفاظ على إمدادات الكهرباء عند مستويات مستقرة للمستخدمين الآخرين، وفقا لموقع ”بيتكوين نيوز“ للعملات الرقمية.

وتستهدف طهران من الإجراء مزارع تعدين العملات المشفرة المرخصة على اعتبار أن عمال المناجم غير القانونيين هم من يحرقون المزيد من الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن الكيانات المرخص لها بتعدين العملات المشفرة في إيران تستخدم ما يصل إلى 300 ميغاوات يوميا، وفقا للبيانات الرسمية.

وقال مصطفى رجبي مشهدي، المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية المسؤولة عن قطاع الكهرباء، إن هذا القدر من الكهرباء يمكن توفيره للحفاظ على توازن واستقرار شبكة الكهرباء في عموم البلاد.

وتُظهر التقديرات المستندة إلى الأحمال المسجلة، أن مراكز التعدين غير المرخصة في إيران تستهلك حاليا أكثر من ألفي ميغاوات من الكهرباء.

وتعتبر الحكومة الإيرانية هذه العمليات غير قانونية، وتشير إلى أن مثل هذه المنشآت نادراً ما يتم ربطها بالشبكة بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى زيادة التحميل على محولات التوزيع ويسبب أضرارا أخرى للبنية التحتية.

وغالبا ما يُلقى باللائمة على عمال المناجم غير المصرح لهم في انقطاع التيار الكهربائي في إيران. ووفقا لمشهدي، فإن الاستهلاك غير القانوني مسؤول عن التقلبات في إمدادات الطاقة.

ودعا المسؤول الإيراني أولئك الذين يقومون بتعدين العملات المشفرة باستخدام الكهرباء المنزلية إلى إيقاف أجهزتهم على الفور، محذرا من أنه عندما يتم التعرف على هؤلاء المعدنين، فستتم مصادرة أجهزتهم وسيتم قطعهم عن الشبكة، ناهيك عن فرض غرامات باهظة عليهم.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، كشف مرفق الطاقة المملوك للدولة ”تافانير“ أن إيران تواجه نقصا يوميا يبلغ حوالي 5000 ميغاوات من الكهرباء.

وأدرج الرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن موتيفالي زاده، تعدين العملات المشفرة من بين عدة عوامل رئيسية تسبب خللاً في النظام، فيما تتعلق العوامل الثلاثة الأخرى بالمناخ والزراعة.