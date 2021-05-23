رئيس قناة السويس يكشف حقيقة وجود مواد خطرة على متن "إيفر غيفن"

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن السفينة البنمية ”إيفر غيفن“ المتحفظ عليها، يوجد على متنها حاويات بداخلها مواد خطرة.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية، مساء الأحد، إن هناك حوالي 100 حاوية بداخلها مواد خطرة، مشيرًا إلى الشركة المالكة هي التي أخطرت الهيئة أنها تُريد الإفراج عن السفينة لوجود مواد خطرة، لذلك جرى اتخاذ إجراءات احتياطية إضافية بزيادة عدد القطارات الموجودة مع المركب في مكان الاحتجاز، تحسبا لأي طارئ.

ولفت إلى أنه لم يتم الإبلاغ أثناء دخول السفينة لعبور المجرى الملاحي بوجود مواد خطرة، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين، وتقدير الرسوم الإضافية التي من المفترض أن تدفع، مؤكدًا أن القبطان أخفى هذا الأمر، وهذه قضية أخرى في حد ذاتها.

وحول تطورات الموقف بشأن احتجاز السفينة البنمية، قال ربيع إن القضية المتعلقة جرى إحالتها إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم بقيمة التعويض المستحق بناءً على المستندات المقدمة من الهيئة.

ولفت إلى تخفيض مبلغ التعويض المطلوب إلى 550 مليون دولار، وذلك بعد أن كان في البداية 916 مليون دولار، نظرا لعدم العلم بثمن البضاعة، مشددا على أن الهيئة لا تبحث عن مكسب ولكن تعويض الخسائر جراء الحادث فقط.