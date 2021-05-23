برهم صالح: العراق خسر تريليون دولار بسبب الفساد منذ 2003

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار تم تهريبها من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية ”واع“، فقد أكد صالح خلال كلمته الخاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، أنَّ ”مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، ويتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها“، موضحا أن ”الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف“.

وأشار الرئيس العراقي إلى ”عدم إمكانية التعامل مع الفساد محليا“، لافتا إلى أن ”مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية“.

ودعا صالح جميع المؤسسات إلى ”اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد“، مشددا على أنَّ ”الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب“.

وخلص إلى القول إن ”الفساد عطل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد“.