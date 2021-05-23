"يو واليت" الإلكترونية تطلق أول بطاقة "ماستركارد" رقمية في الأردن

أطلقت محفظة ”يو واليت“ الإلكترونية، بطاقة ”ماستركارد الذهبية“ الرقمية في الأردن، بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ فقد ذكر بيان لشركة أمنية، اليوم الأحد، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتوسيع قاعدة عملائها في السوق المحلي، وتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها الحاليين والجدد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”يو واليت“ الدكتور علاء نشيوات، إن إطلاق أول بطاقة رقمية جاء لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، وتوفر خدمات رقمية جديدة لهم بطريقة آمنة وسهلة وسريعة، خاصة الذين لا يملكون حسابات بنكية.

وأضاف أن إصدار بطاقة ماستركارد من خلال تطبيق ”يو واليت“ يتم رقميًا وخلال ثوانٍ، ما سيوفر الوقت والجهد على العملاء.

من جهته قال مدير ماستركارد في السعودية والبحرين والمشرق العربي، جهاد خليل، إن الشركة ستعمل على تسهيل وصول المستهلكين في الأردن إلى التقنيات الواسعة، وتمكينهم من إجراء معاملات بطرق أسرع وأبسط وأكثر أمانًا.