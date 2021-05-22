إيلون ماسك يفاجيء سوق العملات: "أنا أؤيد المشفرة"

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إن رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ“تسلا“ عملاقة صناعة السيارات الكهربية اليوم السبت، فاجأ مجتمع العملات المشفرة بتغريدة غير متوقعة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“ حول التكنولوجيا والعملات المشفرة، لكنه أبدى في هذه المرة دعمه لهذا النوع من العملات الافتراضية التي تشهد انهيارا في الآونة الأخيرة.

ووفق الوكالة، وفي معرض تشبيهه التكنولوجيا بـ“السحر“، سأل أحد الأشخاص المتابعين لماسك على ”تويتر“ رئيس ”تسلا“ عن رأيه في الأفراد ”الذين يغضبون منك بسبب العملات المشفرة“، ليرد عليه إيلون ماسك مغردا بقوله إن ”المعركة الحقيقية هي بين العملات الرقمية والعملات المشفرة. بشكل عام، أنا أؤيد الأخيرة“.

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021

وعلى الفور صعد سعر عملة بيتكوين بعد منشور ماسك، ليجري تداولها عند حوالي 38700 دولار أمريكي اعتبارا من الساعة 9:32 صباحًا بتوقيت نيويورك.

وتعد هذه هي أحدث تغريدة أطلقها إيلون ماسك بشأن العملات المشفرة، ففي ديسمبر الماضي كتب الملياردير الأمريكي على ”تويتر“، أن ”بيتكوين يكاد يكون مثل المال الورقي“.

وفي فبراير الماضي، أطلق الرجل تغريدة مماثلة قال فيها: ”عندما تكون للعملة الورقية مصلحة حقيقية سلبية، فإن الأحمق فقط لن ينظر في أي مكان آخر“.

وكان وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز قد شبه مؤخرا العملات المشفرة بالذهب من حيث كونها أصولا آمنة، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يتحول المستهلكون إلى بيتكوين في معظم مدفوعاتهم، على الرغم من أنها قد تصبح جزءا مهما من التجارة الإلكترونية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، غرد ماسك بأنه ”لن يبيع أي من عملة دوجكوين“ كما أنه نشر صورة مشفرة لفاتورة الدولار مع كلب من نوع ”شيبا إينو“ الياباني– الشعار الذي تحمله عملة دوجكوين- يستبدل وجه رئيس أمريكي سابق.

وأنهت بيتكوين الأسبوع في منطقة متقلبة بعد تحذير جديد من المسؤولين الصينيين بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة.

كما تأتي موجة الهبوط تلك في قطاع العملات الرقمية في أعقاب إعلان جديد لبنك الشعب الصيني، قال فيه إن العملات المشفرة ”لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية“، مؤكدا أنه ”يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة“.