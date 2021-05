إيلون ماسك يفاجيء سوق العملات: "أنا أؤيد المشفرة"

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إن رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ“تسلا“ عملاقة صناعة السيارات الكهربية اليوم السبت، فاجأ مجتمع العملات المشفرة بتغريدة غير متوقعة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“ حول التكنولوجيا والعملات المشفرة، لكنه أبدى في هذه المرة دعمه لهذا النوع من العملات الافتراضية التي تشهد انهيارا في الآونة الأخيرة.

ووفق الوكالة، وفي معرض تشبيهه التكنولوجيا بـ“السحر“، سأل أحد الأشخاص المتابعين لماسك على ”تويتر“ رئيس ”تسلا“ عن رأيه في الأفراد ”الذين يغضبون منك بسبب العملات المشفرة“، ليرد عليه إيلون ماسك مغردا بقوله إن ”المعركة الحقيقية هي بين العملات الرقمية والعملات المشفرة. بشكل عام، أنا أؤيد الأخيرة“.

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter.

— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021