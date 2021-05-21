رئيس الحكومة التونسية يزور ليبيا لبحث فرص الاستثمار

من المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، غدا السبت، بزيارة عمل إلى ليبيا؛ وذلك لافتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، المقرّر انطلاقه الأحد.

وكشف مصدر حكومي لـ“إرم نيوز“ أنّ المشيشي سيصطحب في زيارته إلى ليبيا رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبّوبي.

وسيكون المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، الذي يستغرق يومين بدءا من الأحد المقبل، فرصة لبحث مجالات الاستثمار بين البلدين، ومن المرتقب أن يحضره أكثر من 480 عارضا في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والطاقات المتجدّدة والخدمات، والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، والإسكان والأشغال العامّة، و700 اقتصادي، وفق تأكيد مجلس الأعمال التونسي الليبي.

وكان المشيشي تحدث هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، الأربعاء، وأكّدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وتحقيق اندماج تنموي بينهما؛ بهدف الدخول المشترك إلى السوق الإفريقية.

وسبق أن زار قيس سعيّد طرابلس في منتصف آذار/مارس الماضي، وقالت الرئاسة التونسية حينها إنّ تلك الزيارة ”كانت مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة، تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا، وتؤسس لتضامن شامل يلبي تطلعات الشعبين في الاستقرار والنماء“.