بلومبرغ: إيران تستعين بأجهزة مخابراتها لتقنين سوق العملات المشفرة

تسعى الحكومة الإيرانية لتتبع عمليات تعدين العملات المشفرة غير القانونية بهدف تقليل الضغط على إمدادات الكهرباء في البلاد، مستعينة بأجهزة الاستخبارات لديها لقمع عمال المناجم غير القانونيين، حسبما أفادت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الجمعة.

وقالت ”بلومبرغ“، نقلاً عن وكالة أنباء الطلاب الإيرانية، إن وزارة المخابرات الإيرانية شاركت في تشكيل لجان لتحديد مواقع معامل التعدين، التي تعمل دون ترخيص والاستيلاء عليها.

وحاولت إيران استخدام تعدين العملات المشفرة لتعزيز اقتصادها المتضرر من العقوبات، وهي الخطوة التي فرضت ضغطًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في البلاد، ولا سيما بعد أن تفاقمت التأثيرات السلبية هذا العام بسبب انخفاض هطول الأمطار، الذي يحد من إمدادات الطاقة الكهرومائية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت صحيفة ”طهران تايمز“، إن عمال المناجم الذين يستخدمون الكهرباء المنزلية في عملياتهم سيواجهون غرامات باهظة وسيضطرون إلى دفع تعويضات عن الأضرار، التي لحقت بشبكة الكهرباء.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أقدم الشهر الجاري، على حظر تداول العملات المشفرة، التي تم تعدينها خارج البلاد.

وذكرت منصة ”إيران إنترناشونال“ الإخبارية، أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي الإيراني ”يهدف في الأساس إلى وضع حد لعمليات هروب رؤوس الأموال من البلد، التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية“.

وبينت أن ”إيران حظرت بالفعل استخدام العملات المشفرة للمدفوعات، في حين أن المؤسسات المالية في البلاد لها الحرية في استخدام العملة المشفرة التابعة للقائمين على عملية تعدين العملة المعتمدين رسميًا، لدفع فواتير الواردات“.

وتدرس إيران خططًا للتوسع في عمليات تعدين ”بيتكوين“ لتصبح نشاطًا قائمًا بذاته يساعد على دعم الاقتصاد المتدهور والالتفاف على عقوبات واشنطن.

وتشير تقارير صحفية منفصلة إلى أن مركز أبحاث إيراني مرتبطا بمؤسسة الرئاسة اقترح مؤخرًا أن تتدخل الحكومة بنفسها للعمل على تعدين ”بيتكوين“، بهدف توفير فوائد اقتصادية لعدة قطاعات مختلفة من الاقتصاد المضطرب.

وقال المركز ”إذا تدخلت الحكومة بجدية، فقد تدر 2 مليون دولار أمريكي في اليوم، و700 مليون دولار سنويًا من الإيرادات المباشرة من العملات المشفرة“، لافتًا إلى أن الإيرادات من رسوم معاملات شبكة ”بيتكوين“ يمكن أن تولد 22 مليون دولار سنويًا للحكومة الإيرانية.