الاحتياطي الفيدرالي: هبوط العملات المشفرة لا يهدد النظام المالي العالمي

أكد اثنان من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن موجة البيع الحاد في سوق العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين، لا تشكل مخاطر أكبر على النظام المالي العالمي، حسبما ذكر موقع ”ياهو فاينانس“.

وقال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: ”لا أرى ذلك على أنه مصدر قلق شامل في هذه المرحلة“.

وأوضح بولارد: ”نحن جميعا ندرك تماما أن العملة المشفرة يمكن أن تكون متقلبة للغاية“.

وقال رفاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في تصريحات أدلى بها لشبكة ”بلومبرغ“ الإخبارية الأمريكية: ”هناك قدر كبير من التقلبات، لكنها في الوقت الحالي ليست على نطاق واسع وليس لها تأثير على الاقتصاد“.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قال خلال حلقة نقاش افتراضية حول الخدمات المصرفية الرقمية استضافها بنك التسويات الدولية، في مارس الماضي، إن ”العملات المشفرة متقلبة للغاية، وبالتالي فهي ليست مخازن للقيمة ولا يدعمها أي شيء“.

وعمل ”الفيدرالي“ خلال السنوات الماضية، على نظام المدفوعات الخاص به الذي يسهل تحويل الأموال بشكل أسرع، مع الكشف عن المنتج النهائي على الأرجح خلال العامين المقبلين.

وإلى جانب ذلك، أجرى الاحتياطي الفيدرالي تحقيقات أخرى حول ما إذا كانت العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون ضرورية أم عملية.

وفيما يتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي المعروفة اختصارا بـ“سي بي دي سي“، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يأخذ وقته قبل الانتقال إلى أي شيء.

وعملات البنوك المركزية الرقمية هي المكافئ الرقمي للأوراق النقدية والعملات المعدنية، ما يمنح أصحابها حق مطالبة رقمية مباشرة بالبنك المركزي ويسمح لهم بإجراء مدفوعات إلكترونية فورية.

وتعمل البنوك المركزية حول العالم، على تسريع مشاريع CBDC لدرء التهديدات من العملات المشفرة وتحسين أنظمة الدفع.

وكان مشروع ”ديجيتال دولار“ غير الربحي في الولايات المتحدة قد أعلن مؤخرًا أنه سيطلق 5 برامج تجريبية على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة لاختبار الاستخدامات المحتملة لعملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي وهي أول جهد من نوعه في الولايات المتحدة.