تقرير: الإضراب كلف إسرائيل 40 مليون دولار وكشف مدى اعتمادها على العمال الفلسطينيين

يعمل المئات من سكان القدس الشرقية منذ سنوات، كعمال نظافة شوارع في منطقة موديعين الإسرائيلية، ولم يكن هناك أي احتكاك أو صراع بينهم وبين سكان المدينة من قبل، وكانوا يغادرون سكنهم في شعفاط كل يوم، ويمرون عبر نقطتي تفتيش للوصول الساعة 5:30 صباحًا إلى المدينة الإسرائيلية، حيث يعملون على جمع القمامة حتى الظهيرة، ثم يعودون إلى منازلهم.

ووفقًا لصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، كان سكان موديعين سعداء بمظهر مدينتهم، ويرسلون أحيانًا رسائل إلى البلدية للثناء على أداء عمال النظافة الفلسطينيين.

ومع ذلك في يوم الثلاثاء، نتيجة للإضراب الذي دعت إليه لجنة المراقبة العربية العليا في إسرائيل، للاحتجاج على الوضع في غزة والقدس والمدن المختلطة في البلاد، لم يحضر عمال النظافة إلى العمل في موديعين، وفي المساء، حضر عمال عرب آخرون إلى المدينة لتنظيف الشوارع.

إلا أن رد فعل السكان فاجأ عمال النظافة، حيث كتب أحد السكان إلى مجلس المدينة: ”هذا هو الوقت المثالي لإصلاح هذا التشويه والبدء في توظيف اليهود فقط! أو العرب الموالين لدولة إسرائيل ويعلنون ذلك ”.

وأضاف آخر: ”أطلقوا النار عليهم، فهذا يربطهم بالإرهاب“، وقال ثالث: ”من الآن فصاعدا وظفوا اليهود فقط ويمكنهم (العمال الفلسطينيين) الذهاب إلى الجحيم“.

ولم يرد سوى أحد السكان فقط على هذه التعليقات، وكتب: ”الناس يفقدون منازلهم وحياتهم هذه الأيام، ولكننا نقلق على قمامة موديعين التي لم يتم جمعها، من المؤسف أن القمامة التي تخرج من أفواه بعض الناس يصعب جمعها“.

وقال آفي مزراحي، رئيس اتحاد شركات التنظيف، وهو أيضًا رب عمل هؤلاء العمال: إن ”بعضهم أراد القدوم إلى العمل، لكن عندما وصلوا إلى نقاط التفتيش، تعرضوا للضغط لعدم كسر الإضراب“.

وأضاف مزراحي: ”شعرنا بغيابهم في جميع أنحاء البلاد، ولا يمكننا العمل بدونهم، فهم جزء منا“.

وبحسب الاتحاد، لم يحضر إلى العمل نحو 5000 عامل نظافة، أي ما يعادل 6.5% من جميع عمال النظافة العرب يوم الثلاثاء، وبينما تجاهلت بلدية موديعين الدعوات لإقالة المضربين، تم فصل العمال في حالات أخرى، بعد تحذيرهم من طردهم إذا لم يحضروا.

إضراب غير مسبوق

ووفقا للجنة العربية العليا للمراقبة، كان مستوى الاستجابة للدعوة للإضراب ”غير مسبوق“، وقال مضر يونس، رئيس لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية إنه ”يعتقد أن أكثر من نصف الجمهور العربي شارك في الإضراب“.

وأوضح: ”تم إغلاق كل شيء، وأقام الناس احتجاجًا هادئًا لتذكير الجمهور الإسرائيلي بأننا جزء أساسي، ولا يمكنهم العيش بدون المواطنين العرب“.

بدوره، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة: ”من الأطباء إلى سائقي سيارات الأجرة والعاملين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، انضم الجميع إلى الإضراب العام كعمل من أعمال الوحدة، وهو مصدر فخر للمواطنين العرب، فقد فشلت أسابيع من سياسة القمع الاستفزازية والعنيفة لحكومة نتنياهو، ولن تنجح في قمع نضالنا أو صرفنا عن طريقنا، فقد اخترنا النضال المدني المنظم والعادل ضد الاحتلال والحصار والهجوم على غزة من أجل السلام والمساواة“.

حركة البناء

وفي مدينة بيت شمش، التي تشهد طفرة في البناء والتطوير، توقفت جميع الرافعات يوم الثلاثاء عن العمل، وقال أحد مشغلي الرافعات إن ”العديد من مشغلي الرافعات هم من العرب الذين شاركوا في الإضراب، وأضاف: ”إذا كافحنا جميعًا بهذه الطريقة من أجل حقوق العمال، قد نحقق شيئًا“.

من جهتها، قالت جمعية البنائين الإسرائيلية إن ”العمال الفلسطينيين شاركوا في الإضراب، وأن 150 عاملا فقط من أصل 65 ألف عامل بناء فلسطيني حضروا للعمل في إسرائيل“.

وأدى الإضراب إلى شل حركة مواقع البناء، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 130 مليون شيكل، أو ما يعادل 40 مليون دولار.

ومع ذلك، حتى قبل هذا الإضراب الذي بدأ مع بداية العملية الإسرائيلية في غزة، حضر إلى العمل ما بين 6000 و 8000 فلسطيني فقط كل يوم، ووفقا ليهودا كتاف، نائب رئيس جمعية البناء، تباطأت وتيرة البناء للغاية، وقال كتاف: ”لا يمكننا البناء بدونهم“.

وسائل النقل العام

كما شعر مستخدمو وسائل النقل العام بتأثير الإضراب، وقالت وزارة النقل إن 910 سائقين، أي حوالي 10% من جميع سائقي الحافلات، لم يحضروا للعمل يوم الثلاثاء، وقال المتحدث باسم شركة النقل ”إيجد“، رون راتنر“ إنه ”تم إلغاء ما يقرب من 300 رحلة، بينما حذرت شركة حافلات (كافيم) الركاب من توقع حدوث اضطرابات وتجنب الرحلات غير الضرورية في ذلك اليوم“.

الرعاية الصحية

وعلى النقيض من ذلك، لم يشارك معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الإضراب، وعلى الرغم من أن 47 % من الصيادلة في إسرائيل من العرب، إلا أن الغالبية العظمى من صيدليات البلاد ظلت مفتوحة، وأفادت المستشفيات ووزارة الصحة ومنظمات الصيانة الصحية، أن 1494 فقط من العاملين في القطاع الصحي كانوا غائبين يوم الثلاثاء بسبب الإضراب.