العملات الرقمية تتكبد خسائر بقيمة 280 مليار دولار في 24 ساعة

تكبد سوق العملات المشفرة خسائر فادحة بلغت قيمتها 280 مليار دولار، أمس الثلاثاء، في ظل موجة الهبوط الجماعي التي تشهدها العملات الرقمية.

وتأتي هذه الخسائر على خلفية سلسلة من التصريحات والوقائع، آخرها قرار السلطات الصينية بمنع المؤسسات المالية من استخدام هذا النوع من العملات، حسب ما ذكرت شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية.

وانخفضت عملة بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، على نحو حاد في تعاملات أمس الثلاثاء، لتواصل بذلك عمليات بيع كبيرة بدأت قبل أسبوع.

وهبط سعر بيتكوين بنسبة تزيد عن 13% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 38.585.86 دولار في نحو الساعة 12:54 صباحا بتوقيت شرقي أوروبا، وفقا للبيانات التي نشرها موقع ”كوين ديسك“ المعني بتغطية أخبار العملاق الرقمية.

ويعد هذا أدنى مستوى يلامسه سعر بيتكوين منذ الـ9 من فبراير/شباط الماضي، وهي المرة الأخيرة التي انخفض فيها إلى ما دون 40 ألف دولار.

وبالمثل، هبطت ”إثريوم“، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، بنحو 15% إلى 2875.36 دولار.

وكانت سلسلة من الأخبار السلبية التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي، أضعفت ثقة المستثمرين تجاه بيتكوين.

وفي الـ12 من مايو/آيار الجاري، قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ ”تسلا“، عملاق صناعة السيارات الكهربائية: إن ”الأخيرة علقت شراء السيارات باستخدام البيتكوين“، مشيرا إلى المخاوف البيئية بشأن ما يسمى بعملية ”التعدين“ الحسابي.

وعلى الفور، كبدت تصريحات ماسك سوق العملات المشفرة خسائر بقيمة أكثر من 300 مليار دولار في ذلك اليوم.

وتجيء تصريحات الملياردير الأمريكي بعد 3 أشهر فقط من كشف إعلان ”تسلا“ شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، حيث ستبدأ في قبول بيتكوين كوسيلة دفع لشراء منتجاتها.

وقبل أيام قلائل، قال ماسك في أحدث تغريداته، إن الشركة لم تبع أي عملات من بيتكوين.

وأمس الثلاثاء، حظرت الصين رسميا المؤسسات المالية، وشركات الدفع، من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، محذرة المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة، بحسب ما أفادت وكالة ”رويترز“ في نسختها الإنجليزية.

وقالت 3 هيئات صناعية في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم هذه المؤسسات بما في ذلك البنوك، وقنوات الدفع عبر الإنترنت، للعملاء أي خدمة تتضمن عملة مشفرة، مثل: التسجيل، والتداول، والمقاصة، والتسوية.