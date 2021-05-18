سوريا.. اعتصامات شعبية وإضرابات احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية (صور)

شهدت مناطق في شمال شرق سوريا اليوم الثلاثاء، اعتصامات شعبية وإضرابات عن العمل وحالة من السخط العارم احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات الذي أصدرته الإدارة الذاتية أمس الإثنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بنسب مرتفعة جدا تراوحت من 100% إلى 300%.

وخرج مواطنون في مناطق عدة بتظاهرات ووقفات احتجاجية، بينما نفذ أصحاب المحلات التجارية إضرابًا عن العمل وإغلاقًا لكافة المحال والأسواق احتجاجًا على القرار كوسيلة للضغط على المسؤولين لإلغاء القرار المفاجئ.

عدسة #المرصد_السوري: اعتصام جديد في دوار #العنترية بمدينة #القامشلي احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات في مناطق "قسد"https://t.co/aA1cERUhyn — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) May 18, 2021

وشهدت بعض الاعتصامات مواجهات، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ”محتجين في مدينة الشدادي ومنطقة 47 جنوب الحسكة، بينهم مسلحون، هاجموا مقرًا لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية (الأسايش)، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة خمسة آخرين وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل شخص“.

#المرصد_السوري خسائر بشرية في مواجهات بين المتظاهرين وقسد والأسايش في ريف #الحسكةhttps://t.co/sHgSMW92wd — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) May 18, 2021

وأضاف المرصد ”أن بعض المحتجين الموالين للنظام السوري في حي النشوة في مدينة الحسكة هاجموا مقرًا لقوات الأمن الكردية التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم، ما أسفر عن 3 إصابات“.

وذكرت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وموقع ”زمان الوصل“ المعارض أن المواجهات ”أسفرت عن وقوع قتلى بين المحتجين تباينت أعدادهم بين 3 إلى 5 أشخاص بينهم طفلة“.

سقوط ضحايا في "الشدادي" برصاص "قسد" بعد تحطيم صورة أوجلان https://t.co/EHM8eMOQkl pic.twitter.com/1gpuSn3xHO — زمان الوصل-Zamanalwsl (@zamanalwsl) May 18, 2021

وتعليقًا على المواجهات التي وقعت، اتهمت قوى الأمن الداخلي الكردية من أسمتهم بـ“بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام“ باستغلال ”التظاهرات السلمية وبإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوات الأمنية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، دون أن تشير لوقوع قتلى“.

ورفعت الإدارة الذاتية بناءً على القرار رقم (119) أسعار جميع المحروقات ضعفًا وضعفين، وليست هذه المرة الأولى التي تعدل فيها الأسعار، لكن نسبة الارتفاع هي الأعلى وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها سكان المنطقة زادتها سوءًا إجراءات مواجهة فيروس ”كورونا“ والحظر المتواصل.

وحسب القرار حددت الإدارة سعر لتر البنزين بـ410 ليرات سورية، ارتفاعًا من 210 ليرات، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2500 ليرة، إلى 8000 ليرة، وارتفع سعر مثيله المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية من 5 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.

وحددت الإدارة سعر المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بـ250 ليرة، ارتفاعًا من 75 ليرة لكل لتر، أما سعر مثيله المخصص للمطاحن والأفران فارتفع من 75 ليرة، إلى 100 ليرة، بينما ارتفع سعر المخصص منه لمكتب الصناعة والخدمات إلى 300 ليرة، من 150 ليرة.

تعديل سعر المحروقات بمنطقة الإدارة الذاتية pic.twitter.com/3h6QMjWSCe — all4Syria كلنا شركاء (@all4syria) May 17, 2021

وقوبل هذا القرار بانتقادات شديدة عبر عنها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين استغرابهم من تبرير الإدارة بأن رفع الأسعار جاء بناءً على ”مقتضيات المصلحة العامة“، مطالبين بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية متردية في ظل انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى انهيار الموسم الزراعي بسب الجفاف وقلة الأمطار.

واعترض كذلك وجهاء عشائر وأحزاب سياسية كردية مشاركة في الإدارة الذاتية ومسؤولون في الإدارة الذاتية على القرار، وأبدوا استغرابهم من إصداره في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة وأصدروا بيانات رافضة له.

سبب رفع الأسعار

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية محمد صادق الخلف في تصريحات لوسائل إعلام محلية ”إن رفع سعر المحروقات، جاء بموجب اعتماد الإدارة الذاتية على النفط ومشتقاته في بناء اقتصادها، وتدني سعرها وعدم تغطيته التكاليف“.

ونقل موقع ”خبر 24“ المحلي عن مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية تأكيده أن هناك ”إصرارا من إدارة المحروقات على المضي بتنفيذ القرار“، مبررًا أن الأسعار القديمة للمحروقات ”لا تتناسب مع عمليات تكاليف الإنتاج“.

وحذر المصدر من تبعات هذا القرار في المستقبل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع جنوني للأسعار في معظم المواد، بسبب زيادة أسعار المحروقات، خاصة الفئة الصناعية والزراعية منها.

ومن شأن القرار في حال تطبيقه أن يؤثر بشكل كبير على الوضع المعيشي للسكان، لاسيما أن معظم سكان هذه المناطق يعتمدون على المولدات الكهربائية الموزعة في الأحياء في ظل الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي عنهم والذي يصل أحيانًا إلى عشرين ساعة، فضلًا عن قلة فرص العمل والرواتب المتدنية.

وبالرغم من أن معظم حقول النفط موجودة في مناطق الإدارة الذاتية وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية،تشهد المنطقة بين الحين والآخر أزمة في تأمين المحروقات، كأزمة الغاز المنزلي في القامشلي التي مازالت مستمرة منذ شهر رمضان.

وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أسس الأكراد بشكل تدريجي ”إدارة ذاتية“ في شمال وشمال شرق سوريا مع تراجع نفوذ قوات النظام.

وتخضع هذه المنطقة لسيطرة ”قسد“ وهي قوة عسكرية مكونة من أعراق وديانات مختلفة، يغلب عليها الطابع الكردي، تم تأسيسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، خاضت عدة معارك ضد تنظيم ”داعش“ في المناطق السورية التي كان يسيطر عليها.

وتشهد كافة مدن سوريا منذ بدء النزاع قبل 10 أعوام أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.