بيان: خسائر قطاع غزة خلال جولة التصعيد الحالية بلغت نحو ربع مليار دولار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب القصف الإسرائيلي وصل إلى 244 مليون دولار.

وبحسب ما ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، فقد شنت الطائرات الحربية والبوارج والمدفعية أكثر من 1615 غارة واعتداء منذ بداية التصعيد، طالت مختلف مناطق القطاع.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية تركزت على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن عدد الغارات التي نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، الليلة الماضية، بلغت أكثر من 165، وتركز القصف غرب وشرق مدينة غزة، وشمال القطاع.

ولفت إلى أن التصعيد أدى إلى استشهاد 213 مواطنا، بينهم 61 طفلا، و36 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1442جريحا.

وأوضح أن التصعيد خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 243.8 مليون دولار، منها 176.6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 67.2 مليون دولار، لافتا إلى أن هذه التقديرات أولية.

ووفق المكتب الحكومي، فقد لحق القصف بالمنازل والبيوت السكنية، ووصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة، ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئية، جراء القصف المتواصل.

ونفى المكتب الإعلامي في غزة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، دخول الوقود لغزة، مشيرا إلى أن ما أعلنته إسرائيل حول فتح المعابر غير صحيح، ولم يجر إدخال أي وقود إلى غزة.

وبين المكتب الإعلامي أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة، بالإضافة إلى منع نزول الصيادين للبحر.