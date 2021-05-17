فرنسا تمنح السودان قرضا بـ 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.

وقال لومير في مؤتمر بباريس: ”سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي“.‎

ويأمل السودان في الحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.

وراكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز تقدما سريعا باتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وفي حالة تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدما نحو ”نقطة قرار“ ستجعله مؤهلا للمبادرة في حزيران/يونيو وتسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.

وسوّى السودان متأخرات مستحقة للبنكين الدولي والأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/ أبريل 2019 بعد انتفاضة.

وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300%، وعجز في السلع الأساسية.