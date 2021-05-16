فايننشال تايمز: بايدن يصارع مشهدا اقتصاديا فوضويا ومتقلبا بسبب التهديد الثنائي

قالت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصارع مشهدا اقتصاديا فوضويا ومتقلبا؛ بسبب التهديد الثنائي المتمثل في ارتفاع التضخم والنمو البطيء لخلق فرص العمل، والذي هز الثقة في استقرار التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة جراء وباء كورونا.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، هذا الشهر، أن وتيرة استحداث فرص العمل الأمريكية تباطأت بشكل ملحوظ في أبريل؛ مما أثار مخاوف من حدوث تباينات واسعة النطاق في سوق العمل.

وأعقب ذلك التقرير أرقام نُشرت الأسبوع الماضي، تظهر انحدار مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع، الشهر الماضي؛ مما زاد المخاوف من نمو التضخم.

وعلقت الصحيفة بأن تلك البيانات عرضت بايدن لانتقادات حادة من الجمهوريين لإدارته للاقتصاد وزعزعة الآمال في تحقيق انتعاش سلس من أزمة فيروس كورونا؛ على خلفية التحفيز المالي الضخم وحملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في عام 2021.

وأكدت ويندي إيدلبيرغ، مديرة ”مشروع هاميلتون“، وهو مركز أبحاث اقتصادي في معهد بروكينغز: ”هناك الكثير من الإشارات على انتعاش حجم الطلب الكلي.. الاقتصاد يتعافى لكن هذا التعافي سيكون فوضويا“.

وجادل كبار مسؤولي إدارة بايدن بأن متوسط خلق فرص العمل شهريا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه في الربع السابق، وأن ارتداد التضخم من المرجح أن يكون مؤقتا، وأن الانتعاش لا يزال على المسار الصحيح.

لكنهم أقروا أيضا بمستويات عالية من عدم اليقين الاقتصادي مع اختلاف أنماط الإنفاق واتجاهات التوظيف، ومع رفع القيود المتعلقة بالصحة في جميع أنحاء البلاد بسرعة أكبر مما كان متوقعا، وجزء من ذلك كان بفضل حملة التطعيم.

من جانبها، أكدت سيسيليا روس، رئيسة مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، للصحفيين يوم الجمعة: ”ستكون هناك فترة، حيث يبدأ العرض في التساوي مع الطلب مع تعافي القطاعات، وخلالها سيكون هناك بعض التقلبات“.

وذكرت روس تعليقا للرئيس بايدن على ذلك الأمر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بقوله: ”يجب أن نتحلى بالصبر“.

واستغل منتقدو السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة، ومن بينهم وزير الخزانة الديمقراطي السابق لاري سمرز، وبعض الجمهوريين في الكونغرس، أحدث البيانات ليقولوا إن إدارة بايدن أهملت تقييم مخاطر التحفيز المالي المفرط ضمن خطته، كما قللت الإدارة من أهمية علامات التحذير الاقتصادي.

ولم يرجح مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد ”أمريكان إنتربرايز“، وهو مؤسسة فكرية محافظة، أيا من السيناريوهات، حيث قال: ”أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن تكون الأمور على ما يرام.. كما أعتقد أن هناك احتمالا بأن ينتهي هذا بشكل سيئ أيضا“.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان، ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل، في حين بقيت مبيعات التجزئة ثابتة، خلال الشهر الماضي، بعدما شهدت قفزة كبيرة في مارس.

وعلى الجانب المشرق، تراجع عدد مطالبات البطالة الأسبوعية، يوم الخميس، إلى نقطة منخفضة بالنسبة لفترة الوباء.

ونوهت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض لم يبد أي علامات في هذه المرحلة تجاه تنفيذ أي تغييرات كبيرة في أجندة سياسة بايدن لمعالجة المشهد الاقتصادي الحالي.

وعلى جبهة سوق العمل، تحرك الرئيس بايدن لفرض شرط بعدم منح الحاصلين على وظائف مناسبة أي إعانات بطالة، كما أكدت روس أن البيت الأبيض كان يذكر الشركات بإمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية مقابل الاحتفاظ بالموظفين كجزء من برنامج الإدارة التحفيزي للاقتصاد.

وأكدت الصحيفة أن البيت الأبيض يتمسك بخطة الدعم المالي الذي قدمه بمساعدة الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، ليس فقط من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، ولكن أيضا لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض.