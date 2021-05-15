متباهية بـ"هيمنة" اقتصادية.. تركيا: 228% نمو صادراتنا إلى ليبيا في أبريل

حوّلت أنقرة السوق الليبية إلى واحدة من أسرع الأسواق زيادة في حجم الاستيراد من البضائع والصناعة والخدمات التركية.

وقال مرتضى قرنفيل رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، لوكالة ”الأناضول“ الرسمية، اليوم السبت: إن الصادرات التركية إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 58 بالمئة، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت لترتفع إلى 826 مليون دولار

وأضاف أنه في أبريل/ نيسان الماضي وحده، زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 228 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار إلى أن ”الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير“.

وأكد قرنفيل أن تركيا تهدف لرفع حجم صادراتها إلى ليبيا لمستوى 10 مليارات دولار سنوياً.