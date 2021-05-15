الإمارات تجذب استثمارات أجنبية بقيمة ‭20‬ مليار دولار في ‭2020‬

قالت الحكومة الإماراتية، اليوم السبت، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع إلى ‭‭19.88‬‬ مليار دولار في العام ‭‭2020‬‬، بنسبة نمو بلغت ‭‭44.2‬‬ % عن العام السابق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الصفقات الكبيرة التي نفذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ساهمت بتحقيق هذا النمو.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، في تغريدة: ”رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ2019 لتصل 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً“.

رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة ٤٢٪ في ٢٠٢٠ بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً ٤٤٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في ٢٠٢٠ مقارنة ب٢٠١٩ لتصل ٧٣ مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً ..وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 15, 2021

وقال وزير الاقتصاد عبدالله المري، إن دولة الإمارات ستمضي قدمًا في ”تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار، وزيادة الفرص خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورجال الأعمال، والعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي“.

وشملت هذه الاستثمارات كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ صفقات وشراكات استثمارية ضخمة مع عدد من الشركات الأجنبية ساهمت بتحقيق هذا النمو.

كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطاقة المتجددة، والابتكار، والتكنولوجيا، والزراعة، وغيرها.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، والـ 15 عالميًا في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل: سنغافورا، وأستراليا، والبرتغال، والدنمارك، وأيرلندا، والبرازيل وفنلندا.