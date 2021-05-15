هل يستطيع إيلون ماسك تحديد اتجاه سوق العملات المشفرة؟

رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ثاني اغنى رجل في العالم ورئيس شركة ”تيسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، يستطيع التأثير بشكل كبير على سوق العملات المشفرة رغم عدم ثبات مواقفه.

ولفتت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة، إلى أنه عندما كشف ماسك قبل ثلاثة أشهر أن ”تيسلا“ اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة ”البيتكوين“ ، أعتبر عشاق العملة الرقمية أن هذه الخطوة ستسرع من اعتمادها على نطاق واسع كأداة لتمويل الشركات.

إلا أن ماسك سحب يوم الأربعاء تأييده الشخصي لتلك العملة، وأعلن أنه لن يتم قبولها في صفقات شراء سيارات ”تيسلا“ ما أدى إلى خسارة السوق لنحو 365 مليار دولار.

وأعتبرت الصحيفة، أنه كان من الصعب معرفة ما إذا كان إعلان ماسك سيكون له أي تأثير على التصورات الأوسع للعملة، أو ما هو الدور الذي ستلعبه آراء ماسك في المرحلة التالية من اعتماد العملة المشفرة في السوق العالمية؟.

وقال جون كوفي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ”كولومبيا“: ”إنه دائمًا ما يقول الأشياء كل يومين وهو غير ثابت“.

وأضاف: ”أعتقد أن استثماره الأول كان استثمارًا في العملة أكثر من أي شيء آخر.. وبصرف النظر عن ما يكمن وراء علاقة حب ماسك المتكرر وغير المتكرر مع البيتكوين كان من الصعب تجاهل تأثيره على أسعار السوق“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سعر ”البيتكوين“ قفز بنسبة 15% في اليوم الذي تم فيه الكشف عن استثمار ”تيسلا“ ثم هبط بنحو 6% في الـ 24 ساعة التي أعقبت إعلان هذا الأسبوع.

وقال جي بي تيريوت الرئيس التنفيذي لمؤسسة ”ابهولد“ المختصة بالعملات المشفرة: ”دون شك، أصبح ماسك العامل الوحيد الأكثر أهمية في التشفير عندما يتعلق الأمر بتحريك الأسعار.. وأعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا إلى تشكيل طريقة تفكير الناس في العملات الرقمية“.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم نفوذه لا يمكن لماسك فرض العملات المشفرة في الاستخدامات التجارية، وأن تصريحاته في الفترة الأخيرة تعكس تغير تفكيره بشكل مستمر.

ولفتت إلى تعليقاته الأسبوع الجاري التي قال فيها: إنه تراجع عن قبول الدفع بعملة ”البيتكوين“ بسبب الآثار البيئية لـ ”التعدين“ كثيف الطاقة، وهي قضية معروفة جيدًا تجاهلها ماسك في الماضي بسحب الصحيفة.

وأضافت: ”اعتبر العديد من خبراء العملات المشفرة، أن تغيير آراء ماسك يبدو وكأنه يعكس قبولا بأن البيتكوين غير مناسبة للمدفوعات في الاستخدام التجاري“.

ونبهت إلى أن الشركات الأخرى التي قبلت عملة ”البيتكوين“ كوسيلة للدفع في الماضي، بما فيها شركتا ”Dell وMicrosoft“، قامت أيضًا بوقف قبولها لاحقا.

وقال ويلسون ويثيام، المحلل في مجموعة أبحاث التشفير ”ميساري“: ”لا أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون في إنفاق عملات البيتكوين الخاصة بهم.. وإذا كان هناك أموال فعلية وراء تلك العملة فهل كانت تيسلا ستفعل ذلك حقا“.

ووفقا للصحيفة امتد تغيير آراء ماسك إلى ما هو أبعد من مسألة المدفوعات؛ إذ إنه أيضا استبعد مشاركة ”تيسلا“ في سوق البيتكوين، قائلا إنها ”لن تبيع أي عملة بيتكوين“.

وجاء هذا الالتزام بعد أسبوعين من قيام شركة ”تيسلا“ بمفاجأة سوق ”وول ستريت“ بأرباح بلغت 101 مليون دولار من بيع جزء من ممتلكاتها ما أثار مخاوف من أن أداء الشركة سيرتبط بشكل متزايد بتداول العملات المشفرة.

وقالت الصحيفة: ”قد يكون التعهد بعدم البيع قد طمأن بعض المستثمرين، لكنه أيضا قوض بشكل فعال توجه تيسلا لاستخدام العملة كجزء من عمليات الخزانة اليومية للشركة“.