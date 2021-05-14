السعودية تبدأ بتطبيق نظام جديد للمتعطلين عن العمل

كشفت السعودية، الجمعة، تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل، والمعروفة اختصاراً باسم إعانة ”حافز“، حيث سيتم صرف مبلغ ألفي ريال شهرياً تتناقص تدريجياً خلال 15 شهراً لكل مستفيد متعطل عن العمل.

ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية (أم القرى)، تفاصيل التنظيم الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، حيث سيسري تطبيقه بعد ثلاثة أشهر، ليشمل المسجلين الجدد في البرنامج بينما يستمر المستفيدون السابقون من البرنامج وفق الشروط السابقة.

ووفقا للتنظيم الجديد، يحصل المستفيدون من البرنامج خلال الأشهر الأربعة الأولى على 2000 ريال لكل شهر، وفي الأشهر الأربعة الثانية 1500 ريال لكل شهر، وفي الأشهر الأربعة الثالثة 1000 ريال لكل شهر، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة 750 ريالاً لكل شهر.

ويشترط التنظيم الجديد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيماً إقامة دائمة في المملكة وأن يكون قادرا على العمل وجادا في البحث عنه، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 40 عاما، وألا يكون موظفا في القطاعين الحكومي أو الخاص، وألا يصرف له معاش تقاعدي.

كما يشترط التنظيم أن لا يصرف للمتقدم أي مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل، وألا يصرف له معاش من الضمان، ولا يكون طالباً أو متدربا في التعليم أو التدريب، ولا يكون له نشاط تجاري، وألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة على الحد المانع للحصول على الإعانة وفق ما تحدده اللائحة.

كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويستثنى من ذلك من سبق له الاستفادة بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم، على أن تحدد اللائحة آلية احتساب المدد.

وحدد التنظيم أن صرف الإعانة يوقف فورا في الحالات التالية: انتهاء مدة صرف الإعانة، وإذا طلب المتقدم إيقافها، وإذا توفي، وإذا زال أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة الخامسة.

وسمح التنظيم بتعليق صرف الإعانة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، على أن تحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق الصرف.

ويمكن التقدم بطلب الاستفادة من البرنامج عبر منصة حكومية خاصة به، مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين: (أ- قبل مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب، ب- بعد مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص).