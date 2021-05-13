لوكسمبورغ تمنع تحويل أموال إيران المجمدة إلى الولايات المتحدة

أعلن البنك المركزي الإيراني، الخميس، أن القضاء في لوكسمبورغ منع تحويل أصول البنك المركزي الإيراني إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها لوكسمبورغ تتماشى مع خطوة مماثلة كانت قد اتخذتها إيطاليا وفرنسا.

وقال البنك الإيراني، في بيان له نشرته الوكالة الرسمية ”إيرنا“، ”إنه وفقا لمركز الشؤون القانونية الدولية في مكتب الرئاسة الإيرانية، فإن محكمة لوكسمبورغ رفضت الانصياع للقانون المحلي الأمريكي ومنعت مصرف كليرستريم من تحويل الأموال الإيرانية التابعة للبنك المركزي“.

ومصرف كليرستريم مؤسسة مالية ومصرفية تشرف على عمل جميع البنوك في لوكسمبورغ، وتمتلك 1.6 مليار دولار من الأصول الإيرانية المحجوبة.

وأضاف البنك المركزي الإيراني: ”تؤكد محكمة لوكسمبورغ في قرارها أنه يجب الاعتراف بأي أمر محكمة أجنبية وتنفيذه من قبل محاكم لوكسمبورغ قبل التمكن من تنفيذه في الأراضي الوطنية لذلك البلد“.

وتابع ”يمنع هذا القرار بشكل صريح مصرف كليرستريم من اتباع القرار الأمريكي طواعية وتحويل أصول البنك المركزي الإيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون إصدار أمر نهائي للاعتراف بهذا القرار وتنفيذه في لوكسمبورغ“.

وفي منتصف مارس 2016، أصدرت محكمة في نيويورك قراراً بتغريم إيران 10.5 مليار دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر سنة 2001.

ونفت إيران أي صلة لها بتنظيم القاعدة أو بهجمات 11 سبتمبر.

وفي أبريل من العام الماضي، عارضت محكمة في لوكسمبورغ طلبا أمريكيا بنقل أصول إيرانية لتعويض ضحايا الهجمات، على الرغم من إعلان أن الحكم ”غير نهائي“.