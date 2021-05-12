تقرير: الحكومة التونسية زورت مؤشرات الوضع الاقتصادي

اتهم تقرير اقتصادي محلّي الحكومة التونسية بتزوير مؤشّرات الوضع الاقتصادي، وبالتخاذل في تهريب كميات من العملة خارج تونس، في الوقت الذي تتطلّع فيه البلاد إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لتأمين توازن الموازنة المالية.

و نقل تقرير نشرته صحيفة ”الشارع المغاربي“ الثلاثاء، عن الخبير الاقتصادي جمال العويديدي، قوله إن الحكومة التونسية استعملت موازنة دفوعات لا تتطابق مع المعايير الدولية في احتساب مبادلاتها التجارية، بما أنتج أرقاما مغلوطة بخصوص نسبة عجز الموازنة.

وقال العويديدي إن التحويلات المالية المشبوهة من تونس إلى دول اخرى، بلغت 60 مليار دولار، وهي قيمة ماليّة تمثّل ضعف ديون البلاد في الخارج، يتحمّل البنك المركزي مسؤوليتها بوصفه المؤتمن على التوازن المالي، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الحكومة تمارس ضغوطا على المعهد الوطني للإحصاء لتزوير مؤشّرات الوضع الاقتصادي، و طالب في السياق بمنح المعهد الاستقلالية ليتحمل مسؤوليته في توفير الإحصائيات الرسمية بكل شفافية.

و اعتبر التقرير، أن الإحصائيات الصادرة عن الحكومات التونسية وصندوق النقد الدولي ، التي تؤكّد وجود كتلة أجور مرتفعة في تونس، و التي تربط علاقة بين كتلة الاجور المتضخمة مع إفلاس المنشآت العامّة، تتضمن مغالطات كبرى، مبينا أن اعتماد مؤشر احتساب الحجم العام للأجور على عدد السكّان ينفي أن تكون تونس في صدارة الدول ذات كتلة الأجور المرتفعة.

و طالب التقرير، الحكومة بالمصارحة بالمؤشّرات الحقيقية التي تكشف الوضع الاقتصادي التونسي بكل دقّة، معتبرا أن تلك العمليّة ستقود إلى تشخيص سليم للوضع الاقتصادي، يحتمل وضع خطّة انقاذ على أسس سليمة، حسب تعبيره.