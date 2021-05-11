إيلون ماسك يجري استطلاعا بشأن استعمال "تسلا" لـعملة "دوجكوين"

أطلق إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، عملاقة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، استطلاعا للرأي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“، حول ما إذا كان يجب على الشركة قبول عملة ”دوجكوين“ الرقمية.

ولقي الاستطلاع تجاوبا من قبل أكثر من 500 ألف شخص في غضون 20 دقيقة من نشره، حيث أجابت الأغلبية الساحقة (ما يعادل نسبته 75%) بـ ”نعم“، وفقا لموقع ”كوين ديسك“ المعني بتغطية العملات المشفرة.

وكان إيلون ماسك قد ظهر ضيفا على برنامج ”ساتارداي نايت لايف“، والذي تسببت بعض النكات التي قيلت فيه بحدوث تراجع في سعر العملة المشفرة.

وسبق أن ناقش ماسك العملة المشفرة عبر صفحته على ”تويتر“، حيث أعلن أولا عبر تغريدة، في مارس/آذار الماضي، أنه يمكن شراء سيارات ”تسلا“ بعملة ”بيتكوين“.

ووصف قطب الأعمال والملياردير الأمريكي، عملة ”دوجكوين“، بأنها ”العملة المشفرة المفضلة“، وذلك عبر حسابه على ”تويتر“ في أبريل/نيسان 2019.

وبفضل تغريدات ماسك، ارتفع سعر ”دوجكوين“ بنحو 11000% سنويا حتى الآن.

وكانت عملة ”دوجكوين“ الرقمية قد هوت،الأحد، بأكثر من 25%؛ إثر تصريحات أدلى بها ماسك حينما وصف العملة بأنها ”صخب“ وذلك خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أمريكي.

وتحمس عشاق العملات المشفرة جدا لمعرفة ما سيقوله ماسك خلال البرنامج بعد أن حولت تغريداته العام الحالي العملة الرقمية التي كانت غامضة إلى حلم المضارب.

وعند سؤاله عن ما هو ”دوجكوين“، أجاب ماسك بأنها ”مستقبل العملة، وأنها أداة مالية لا يمكن إيقافها وستسيطر على العالم“.

وعندما رد أحد أعضاء فريق البرنامج قائلا ”إذن إنها صخب؟“، أجاب ماسك: ”نعم، إنها صخب“، وضحك.

وقالت والدة إيلون ماسك التي انضمت إليه في البرنامج: ”متحمسة لهدية عيد الأم، وآمل فقط ألا تكون دوجكوين“، ورد ابنها: ”لا تقلقي هي كذلك، حتما“.

وفي الدقائق التي تلت ذلك، تراجعت عملة ”دوجكوين“ مقابل الدولار بنسبة 25%، وانخفضت إلى 0.5 دولار من أعلى مستوى عند 0.66 دولار في بداية البرنامج. وتعافت العملة منذ ذلك الحين جزئيا، وتم تداولها عند 0.52 دولار.

وقبل ساعة من بدء الحلقة، كان سعر ”دوجكوين“ مستقرا عند 0.66 دولار، منخفضا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.72 دولار.

ولم يكشف ماسك عن أي أسباب جوهرية تدفع ”دوجكوين“ للصعود، خاصة أن هذه العملة الرقمية ليس لها تطبيقات في الحياة العملية، وليس لها تكنولوجيا مالية يمكن الاعتماد عليها، كما أن المعروض منها غير محدود، بما يسقط عنها فكرة التداول على أساس الندرة.

ويتوقع كثيرون أن عملة ”دوجكوين“ لا تعدو كونها ”فقاعة، ستنفجر بقوة وبسرعة؛ لأن صعودها غير مبني على أسس“.