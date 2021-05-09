اقتصاد

وزيرة التجارة الأمريكية تقول إن أمام بلادها طريقا طويلا قبل التعافي من كورونا
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 15:52 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 16:35 GMT

وزيرة التجارة الأمريكية تقول إن أمام بلادها طريقا طويلا قبل التعافي من كورونا

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو اليوم الأحد إنه ما زال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتتعافى من جائحة فيروس كورونا وإن عدد الوظائف التي تم إعلانها

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المصدر: رويترز

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو اليوم الأحد إنه ما زال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتتعافى من جائحة فيروس كورونا وإن عدد الوظائف التي تم إعلانها الأسبوع الماضي وكانت أقل من المتوقع يمثل انعكاسا لذلك.

وأضافت في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس): ”أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لكي نتعافى من الجائحة، كثير من الأمريكيين ما زالوا يكافحون كما أن هناك ثمانية ملايين وظيفة أقل مما كان عليه العدد قبل الجائحة“.

وتابعت: ”نتخذ خطوات جريئة لكن هناك طريقا طويلا علينا أن نقطعه وعلينا أن نكون هناك من أجل مساعدة الأمريكيين في إيجاد وظائف“.

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