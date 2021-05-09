تعرف على أغنى 10 مليارديرات كونوا ثرواتهم من العملات الرقمية

في الأشهر القليلة الماضية، أدى الارتفاع الهائل في أسعار بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى انضمام 9 مليارديرات جدد إلى قائمة ”فوربس“ لأغنى مليارديرات العالم في قطاع العملات الرقمية.

ومع نمو العملات المشفرة تتسع كذلك قائمة نادي المليارديرات، وفي المجمل كان هناك 11 مليارديرا في قطاع العملات الرقمية قد وصلوا إلى قائمة ”فوربس“ لعام 2021، مقارنة بأربعة فقط عام 2020.

ويمثل هذا النادي من الأثرياء الجدد للعملات الرقمية (معظمهم من المستثمرين والبناة والمصدرين) تصاعدا متزايدا للعملات المشفرة والمكاسب الضخمة التي تم جنيها من قبل أولئك الذين احتضنوها، وتستند البيانات إلى صافي الثروة المقدرة اعتبارا من 5 مارس/آذار 2021.

وشملت قائمة ”فوربس“ لأغنى مليارديرات العملات المشفرة التالية أسماؤهم:

بريان أرمسترونج

احتل بريان أرمسترونج المرتبة الأولى كأغنى مليارديرات العملات المشفرة في قائمة ”فوربس“ للمليارديرات، وتقدر ثروة بريان أرمسترونج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”كوين بيس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بـ6.5 مليار دولار، مقارنة بمليار دولار فقط العام الماضي.

التوأم وينكليفوس

تبلغ ثروة التوأم كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكليفوس 3 مليارات دولار لكل منهما.

وأسس التوأم وينكليفوس شركة ”جيميني“ لتبادل العملات المشفرة، ومنصة مزاد الفن الرقمي ”نيفتي جيتواي“ ”Nifty Gateway“.

سام بانكمان فرايد

تلامس ثروة سام بانكمان فرايد ( 29 عاما) نحو 8.7 مليار دولار، والذي يدير أصولا بقيمة 2.5 مليار دولار في ”ألميدا ريسيرش“، وهي شركة تداول العملات المشفرة التي أسسها في العام 2017.

مايكل سايلور

كان مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات ”ميكروستراتيجي“، على علاقة مضطربة بعالم الثروة، لكن يبدو أن الأمور تتحسن معه بفضل شراء بيتكوين في الوقت المناسب، حيث تبلغ ثروته 2.3 مليار دولار الآن.

فريد إهرسام

فريد إهرسام الذي شارك في تأسيس شركة ”كوين بيس“ في العام 2012 ترك الشركة عام 2017، لكن حصته في الشركة تبلغ 1.9 مليار دولار.

تشانجبنج تشاو

تشانجبنج تشاو، مؤسس منصة تبادل العملات الرقمية ”بينانس“، تبلغ ثروته أيضا 1.9 مليار دولار، ويمتلك تشاو ما يقدر بنحو 30 % من الأسهم في الشركة.

باري سيلبرت

أسس باري سيلبرت مجموعة ”ديجتال كارينسي جروب“ عام 2015، ومن بين مجموعات هذا التكتل موقع الأخبار ”كوين ديسك“ الشهير وشركة إدارة الأصول ”جري سكيل“، التي تتحكم في ما قيمته 44 مليار دولار من ”بيتكوين“ و“إيثر“ وغيرها من الأصول في غضون ذلك، تبلغ قيمة ثروة سيلبرت 1.6 مليار دولار.

ماثيو روزاك

اكتشف ماثيو روزاك عملة بيتكوين عام 2011، وقد نمت استثماراته إلى 1.5 مليار دولار، ويشغل روزاك حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ”بلوك“، وهي شركة تعمل بالبنية التحتية لتقنية ”بلوكتشين“.

تيم دريبر

رأى تيم دريبر قيمة عملات البيتكوين عام 2014، حيث اشترى ما قيمته 18.7 مليون دولار من الأشياء التي صادرها القادة العسكريون الأمريكيون من سوق طريق الحرير السوداء، وتبلغ قيمة هذه العملات الآن 1.5 مليار دولار.