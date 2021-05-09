"غولدمان ساكس" يشكل رسميا فريقا لتداول العملات المشفرة

أسس بنك الاستثمار الأمريكي ”غولدمان ساكس“، رسميًا، فريقًا لتداول العملات المشفرة، وفقا للمذكرة الداخلية للشركة التي نشرتها شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة: إن تلك المذكرة كانت هي المرة الأولى التي يعترف فيها ”غولدمان ساكس“، ومقره في نيويورك، رسميًا بمشاركته في تداول العملات المشفرة.

ويقول ”غولدمان ساكس“ إنه ”يعمل على توسيع وجوده في السوق في فضاء العملات المشفرة، ويعمل حاليًا بشكل انتقائي على تعيين موفري السيولة الجدد للمساعدة في توسيع خدمة التشفير“.

وكتب المذكرة، التي تحمل عنوان ”تشكيل فريق تداول العملات المشفرة“، راجيش فينكاتاراماني، شريك ”غولدمان ساكس“.

وقال فينكاتاراماني: ”يسعدني أن أعلن تشكيل فريق تداول العملات المشفرة في الشركة، والذي سيكون مكتبنا المركزي لإدارة مخاطر العملات المشفرة لعملائنا“.

وأوضح: ”سيكون فريق تداول العملات المشفرة جزءًا من (غلوبال كارينسيز أند إيميرجينج ماركيتس)، وسيقدم لي التقارير، ضمن جهود الأصول الرقمية للشركة“.

وأضاف: ”بالنظر إلى المستقبل، مع استمرارنا في توسيع نطاق وجودنا في السوق، وإن كان ذلك بطريقة مدروسة، فإننا سنوفر بشكل انتقائي موفري السيولة الجدد لمساعدتنا في توسيع نطاق عروضنا“.

وتابع: ”بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا أمس لوحة معلومات الأصول الرقمية الخاصة بنا والتي توفر بيانات وأخبار سوق العملات المشفرة اليومية لعملائنا“.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم مصرف ”غولدمان ساكس“ بالفعل بعض استثمارات ”بيتكوين“ للعملاء الأثرياء، ويقال: إن ”سيتي جروب“ تفكر في تقديم بعض خدمات التشفير.

وفي الوقت نفسه، تفيد تقارير بأن مئات البنوك الصغيرة قد اشتركوا لتزويد العملاء بالقدرة على شراء ”بيتكوين“ وبيعها والاحتفاظ بها باستخدام حساباتهم المصرفية الحالية.

وكان ”غولدمان ساكس“ قد أبدى مؤخرا شكوكه حول إمكانية أن تصبح عملة ”بيتكوين“ الرقمية مخزنًا للقيمة وذهبًا رقميًا على المدى الطويل.

واستشهد محللو ”غولدمان ساكس“ بقضايا مختلفة تتعلق بالعملات الرقمية، مثل المشكلات البيئية، وعدم الاستخدام الحقيقي للعملة، جنبًا إلى جنب مع المنافسة المحتدمة من قبل العملات المشفرة الأخرى.

ونشر ”غولدمان ساكس“ مذكرة أوجز فيها بعض المشكلات المصاحبة لعملة ”بيتكوين“، والتي تدفع الخبراء إلى إعادة النظر في اعتبارها ”مخزنًا جيدًا للقيمة“.

في المقابل، يرى البعض أن ”بيتكوين“ هي مخزن كبير للقيمة ويمكن أن تستخدم للتخفيف من تداعيات التضخم، من بينهم سينثيا لوميس، عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري.

وذهب البعض إلى أبعد من ذلك بالقول: إن ”بيتكوين ستحل محل الذهب كمخزن للقيمة“.

ومع ذلك اختتم محللو ”غولدمان ساكس“ مذكرتهم بالقول: ”نعتقد أنه من المبكر جدًا أن تنافس بتكوين الذهب على اقتناص الطلب ذي الملاذ الآمن، وكلاهما يستطيع التواجد إلى جوار الآخر“.

يشار إلى أن ”غولدمان ساكس“ هي مؤسّسة خدمات ماليَّة واستثماريَّة أمريكيَّة متعددة الجنسيَّات، تُعدّ من أشهر المؤسسات المصرفيَّة في الولايات المتَّحدة والعالم.