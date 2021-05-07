انخفاض الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.841، منخفضا بأقل من 0.1% اليوم، بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش. وهو في طريقه لخسارة بنحو 0.5% على أساس أسبوعي، وذلك بعد أن شهد، أمس الخميس، أسوأ أداء يومي له في نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.1% اليوم إلى 1.207 دولار.

وكان الجنيه الإسترليني أقوى قليلا مقابل الدولار عند 1.3911 دولار، واستقر أمام اليورو عند 86.79 بنس لليورو.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.77645، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.72125.

وهبط الدولار الكندي 0.2%، وذلك بعد أن قفز، أمس، إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت إيثريوم بعدما بلغت ذروة جديدة، أمس. ولم يطرأ تغير يذكر على بتكوين، التي سجلت نحو 56 ألف دولار.