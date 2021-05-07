تسارع غير متوقع لنمو صادرات الصين في أبريل‎

تسارع نمو صادرات الصين على غير المتوقع، في أبريل /نيسان، إذ زاد الطلب على السلع المصنعة في ثاني أكبر اقتصادات العالم بفضل التعافي السريع في الولايات المتحدة، وتوقف إنتاج المصانع في بلدان أخرى تتضرر من فيروس كورونا.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الجمعة، إن الصادرات بالدولار ارتفعت 32.3 % مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 263.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين لزيادة 24.1 % والنمو البالغ 30.6 % المسجل في مارس/ آذار.

وكانت الواردات مدهشة هي الأخرى، إذ ارتفعت 43.1 % عنها قبل عام، وهي أكبر زيادة منذ يناير/كانون الثاني 2011، وارتفاعا من نمو بلغ 38.1 % في مارس/ آذار. كما كان ذلك يفوق قليلا ارتفاعا 42.5 توقعه استطلاع رأي أجرته رويترز، وذلك بدعم من زيادة في أسعار السلع الأساسية.

وقالت الجمارك إن الصين حققت فائضا تجاريا 42.85 مليار دولار، في ذلك الشهر، وهو أكبر من فائض 28.1 مليار دولار توقعه استطلاع رويترز.