فايننشال تايمز: كورونا يشل آسيا بينما يستعد الغرب لانطلاقة بعد حملات التطعيم

طوال عام 2020، أدى نجاح آسيا في السيطرة على كورونا إلى تحولها لـ“بطلة الاقتصاد العالمي“، وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا والولايات المتحدة غارقة في ركود عميق، أفلت الكثير من دول آسيا من الوقوع في ركود طفيف، والبعض منها استمر في النمو، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ولكن في الوقت الذي تستعد فيه الاقتصادات الغربية للانتعاش الناجم عن حملات التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، لا تزال أجزاء من آسيا ”مشلولة“ بسبب فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن إنتاج المنطقة بالفعل أعلى من مستواه السابق لفترة الوباء، فمن المتوقع تباطؤ النمو في الأشهر المقبلة.

ومع إطلاق توقعاته الإقليمية، الأسبوع الماضي، قال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي: ”حالات التفشي الجديدة تتواصل، ويرجع ذلك جزئيا إلى ظهور متحورات جديدة من الفيروس، ويواجه العديد من الاقتصادات الآسيوية تحديات في شراء اللقاحات وإدارتها“.

وتوقع بنك التنمية الآسيوي نموا بنسبة 5.6 % في الاقتصادات الآسيوية النامية في عام 2021، يقودها نمو بنسبة 8.1 % في الصين و11 % في الهند، لكن التهديد المستمر لفيروس كورونا يعني أن المخاطر على تلك التوقعات تميل إلى الجانب السلبي.

وعلق للصحيفة ستيف كوشرين، كبير الاقتصاديين في شركة Apac في Moody’s Analytics في سنغافورة، قائلا: ”قبل ستة أشهر، أو قبل ثمانية أشهر، كنت سأقول إن آسيا في صدارة اللعبة لأن آسيا يمكنها السيطرة على كورونا“.

لكن الصورة تغيرت، حيث تعاني الهند من موجة شديدة من الفيروس، ولا يزال هناك ارتفاع في الحالات في دول مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند، التي لم تتمكن من استعادة صناعة السياحة الحيوية فيها.

وتمكنت دول مثل اليابان من السيطرة على الفيروس من خلال فرض القيود الاحترازية؛ وهو ما يبقي أجزاء من اقتصادها في حالة سبات، وفقا للصحيفة. وأضاف كوشرين: ”تحتاج بعض البلدان لقاحات للسيطرة على كورونا، ويحتاجها الآخرون حتى يتمكنوا من الانفتاح على السفر والسياحة الدوليين“.

وتحدثت الصحيفة عن أن وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحقيق نمو بأكثر من 6 في المئة في الولايات المتحدة هذا العام ضمن خطته للتحفيز المالي، سيبقي المصدرين الآسيويين في حالة من الترقب.

ولكن الصحيفة رأت أن توقعات النمو الأمريكي أضعف مما قد يوحي به، معللة ذلك بأن الأمريكيين اشتروا بالفعل الكثير من السلع أثناء الوباء، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ستعكس ظروفا مالية أكثر تشددا في آسيا.

وفي تعليق للصحيفة، قالت فريا بيميش، كبيرة الاقتصاديين في ملف اقتصاد آسيا في Pantheon Macroeconomic، إنه مع انفتاح الاقتصاد، من المحتمل أن ينفق المستهلكون الأمريكيون في الخدمات التي حرموا منها أثناء الإغلاق، مثل وجبات الطعام في الخارج وقصات الشعر بدلا من استبدال أجهزة التلفزيون الخاصة بهم مرة أخرى.