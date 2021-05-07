السعودية تقرر توطين 28 ألف وظيفة تعليمية

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الخميس، توطين 28 ألف وظيفة تعليمية بعدة تخصصات وبشكل تدريجي يمتد على مدار 3 أعوام.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها في تويتر، إن الوزير أحمد الراجحي أصدر قرارا وزاريا بتوطين الوظائف التعليمية من منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تطبق بنسب محددة على 3 أعوام.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

ووفقا لتقارير محلية، يبلغ عدد الوظائف في قطاع التعليم الأهلي في السعودية المشغولة بغير سعوديين أكثر من 87 ألف وظيفة من أصل 272 ألفاً، أي ما يشكل نحو 30% من إجمالي الوظائف في هذا القطاع.

كما يبلغ عدد المدارس في التعليم العام نحو 38 ألف مدرسة يدرس بها 6.2 مليون طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المدارس الأهلية 6144 مدرسة.