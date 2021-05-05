تفاصيل التنظيم الجديد لبرنامج الإعانات المالية للمتعطلين عن العمل في السعودية

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، تنظيمًا جديدًا لبرنامجها الذي يقدم دورات تدريبية وإعانات مالية شهرية لمواطنيها المتعطلين عن العمل من الجنسين، لحين حصولهم على وظائف.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي يشرف على التنظيم، أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يهدف إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات.

وأضاف الصندوق الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية، أن التنظيم الجديد يساعد المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل، ويعزز فرص حصولهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل، ويساهم بتقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًا أو الاطلاع على سرية بياناتهم.

وقال صندوق (هدف)، إن التنظيم يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي، الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.

وأكد أن التنظيم لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي ”إعانة البحث عن عمل“، و“المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل“، السابقين من التنظيم الجديد، وسيستمر صرف الإعانة المالية لهم حتى انتهاء المدة.

"هدف": تنظيم إعانة البحث عن عمل جديد يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول السوق.#واس_اقتصادي pic.twitter.com/B2ezBmj2ks — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) May 5, 2021

ومن المقرر أن يصدر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنًا تحديد تاريخ سريانه.

وأطلقت السعودية النسخة الأولى من البرنامج العام 2011، مستهدفًا الفئة العمرية من 20 حتى 35 سنة.

ويوفر البرنامج للمسجلين فيه من المتعطلين عن العمل، دورات تدريبية تزيد من حظوظهم في الحصول على وظائف، بجانب الدعم المالي الشهري لهم.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز- البحث عن عمل“ من البرنامج الذي ينقسم لقسمين، ألفي ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًا، ولمدة عام كامل.

وينخفض الدعم بالنسبة للمسجلين في قسم ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“ من البرنامج، إلى 1500 ريال شهريًا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتعتزم السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها من نحو 11% حاليًا إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف، ومساكن، واستقطاب استثمارات خارجية.