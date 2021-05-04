امرأتان بين النواب الأربعة الجدد لمدير عام منظمة التجارة العالمية

اختارت منظمة التجارة العالمية مجددا خبيرين تجاريين من الولايات المتحدة والصين بين أربعة نواب جدد لمديرها العام، في خطوة تهدف للحفاظ على توازن جيوسياسي دقيق.

والنائبان الآخران أحدهما فرنسي والآخر من كوستاريكا.

واثنان من النواب الأربعة الجدد امرأتان، إحداهما أمريكية والأخرى من كوستاريكا، وهي المرة الأولى التي تصل فيه المرأة إلى هذا المنصب.

وكان النواب الأربعة السابقون، وكلهم رجال، قد تقاعدوا في 31 مارس آذار.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام للمنظمة في بيان، إن ”هذه المرة الأولى في تاريخ منظمتنا التي يكون فيها نصف نواب المدير العام من النساء“.

وأضافت أن ”هذا يؤكد تعهدي بتعزيز منظمتنا بقادة موهوبين، وفي نفس الوقت تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب البارزة“.

وفي أول آذار/ مارس، أصبحت أوكونجو إيويالا أول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى قيادة المنظمة.

وجرى التقليد على أن يأتي نواب مدير عام المنظمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا ودولة نامية.