دراسة: 67% من الشباب في الشرق الأوسط وآسيا منفتحون على العملات الرقمية

كشفت دراسة مسحية، أن طرق الدفع الناشئة تكتسب زخمًا قويًا بين المستهلكين خاصة في مجال المدفوعات بالعملات الرقمية.

ونشر موقع ”بين كريبتو“ المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة الدراسة المسحية التي أجرتها شركة ”ماستر كارد“ الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا حلول الدفع.

ووفقًا لمؤشر ”ماستر كارد للمدفوعات الجديدة“، يفكر 93% من المستهلكين في استخدام طرق المدفوعات الناشئة في العام المقبل، ويشمل ذلك: المقاييس الحيوية، ورمز الاستجابة السريعة، والعملات الرقمية.

وشارك في الاستطلاع 15.569 شخصًا من 18 دولة من جميع أنحاء العالم على الرغم من أن أوروبا كانت غائبة بشكل ملحوظ.

وأبرز الاستطلاع الاهتمام المتزايد بشكل خاص باستخدام العملات المشفرة، فقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن 40% من المشاركين قالوا إنهم يخططون لاستخدام العملة المشفرة العام المقبل.

وقفز هذا الرقم بشكل كبير بين الأشخاص المشاركين الأصغر سنًا، لا سيما في الشرق الأوسط، وآسيا، ففي هاتين المنطقتين، قال 67% من جيل الألفية، إنهم كانوا أكثر انفتاحًا على استخدام العملات المشفرة مما كانوا عليه قبل عام.

وعلاوة على ذلك قال 77% من جيل الألفية في جميع أنحاء العالم، إنهم مهتمون بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه، يوافق 75% على أنهم سيستخدمون العملات المشفرة إذا فهموها بشكل أفضل.

وكانت ”ماستر كارد“ قد أعلنت، في أوائل فبراير/شباط الماضي، عن خطتها لدعم العملات الرقمية ضمن شبكتها.

وخصت بذلك العملات الرقمية التي تخضع لقوانين الخصوصية والأمان، والتي تمثل حاليًا نسبة قليلة بين العملات الرقمية.

وفي الحديث عن ”بيتكوين“، أولى العملات الرقمية المشفرة التي تستخدمها ”ماستر كارد“، تتميز ببعدها عن السلطات الحكومية، كونها شبكة لا مركزية، إضافة لعدم قدرة مستخدميها على التقدم بأي شكوى في حالة تعرضهم للاحتيال.

لكن قد لا تكون ”بيتكوين“ هي العملة المعتمدة في العملات الجديدة لبطاقات ”ماستر كارد“، وذلك لعدم قدرتها على تحقيق الكثير من النقاط التي تسعى الشركة إلى خلقها في خطوتها الجديدة.

وبدلًا من ”بيتكوين“، تسعى ”ماستر كارد“ إلى اعتماد ”يو سي دي سي- USDC“، إحدى أكثر العملات الرقمية شهرة، والتي تدعمها شركة ”سيركل“ الأمريكية.