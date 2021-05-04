اقتصاد

وفد مصري يزور المطارات الليبية تمهيدا لاستئناف الرحلات إلى القاهرة
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 13:25 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 14:25 GMT

وفد مصري يزور المطارات الليبية تمهيدا لاستئناف الرحلات إلى القاهرة

يزور فريق مصري خلال الأيام القليلة المقبلة المطارات الليبية، لوضع الخطوط العريضة، والاتفاق على استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيًا من مطارات معيتيقة ومصراتة

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المصدر: محمد عبدالله- إرم نيوز

يزور فريق مصري خلال الأيام القليلة المقبلة المطارات الليبية، لوضع الخطوط العريضة، والاتفاق على استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيًا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة، فإن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، خليل المجعي، أجرى زيارة أيضا إلى مصر رفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات، ضم رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية.

وذكر المركز الاعلامي، أن المجعي عقد اجتماعات عدة مع رئيس مصلحة الطيران المدني المصري، بحضور مدراء عامين بالمصلحة لأجل وضع الترتيبات الخاصة بعودة تسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.

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