"وول ستريت جورنال": الشركات الصغيرة الحلقة الأضعف في تعافي الصين من "كورونا"

اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن الشركات الصغيرة هي الحلقة الأضعف في عملية الانتعاش الاقتصادي للصين وسط صراعها من أجل التعافي الكامل من آثار أزمة كورونا.

ووجدت دراسة استقصائية صدرت في مارس من قبل جامعة بكين وشركة ”آنت جروب“ شملت أكثر من 10,000 شركة صغيرة أن 15% من تلك الشركات لديها تدفق نقدي كافٍ لمواصلة عملياتها لمدة ستة أشهر أو أكثر، مقارنة بـ19% في الربع الثالث من عام 2020، في حين إن البعض مازال يتوقع ارتفاع الإيرادات التي سيتم تحصيلها مع مضي العام الجاري.

وقالت الصحيفة، إن الصين، مثل الولايات المتحدة، تمتلك عشرات الملايين من الشركات الخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم، بما في ذلك المطاعم والمتاجر، التي تشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي اليومي، حيث يمثلون ما يصل إلى 80% من الوظائف الحضرية وما لا يقل عن نصف عائدات الضرائب في الصين.

وبينما استفادت الشركات من الانتعاش القوي للصين هذا العام، لا يزال الكثير منها يحاول مواجهة ضعف الطلب الاستهلاكي، وارتفاع تكاليف التشغيل والائتمان المحدود من البنوك التي لا تريد إغداق المزيد من الأموال على شركات متضررة.

وأوضحت الصحيفة أن نضال تلك الشركات يضيف من مسألة عدم اليقين حول تعافي الصين، حيث تظهر الدراسات الاستقصائية أن العديد من الشركات الصغيرة تحجم عن توظيف المزيد من العمال، ويقول البعض إنهم معرضون لخطر الفشل إذا لم تتحسن الظروف بشكل كبير.

وفي العام الماضي، تم إغلاق ما يقرب من 19% من الشركات الصغيرة في الصين، مقارنة بـ6.7% في عام 2019، وفقًا لدراسة صدرت في مارس من قبل جامعة Tsinghua وشاركت فيها أكثر من 50,000 شركة على مستوى البلاد.

ننزف منذ شهور

وأوردت الصحيفة قصة سيدة الأعمال ليو نينغ، التي تبلغ من العمر 49 عامًا وتدير وكالة تسويق في بكين، أن شركتها كانت تخشى ألا تطفو وسط الأزمة، حيث سرحت أكثر من نصف موظفيها الذين يزيد عددهم عن 20 شخصا في الربيع الماضي في محاولة للنجاة من أزمة الوباء، ولم يتبق سوى سبعة أشخاص، وتلقت دعما حكوميا على شكل تخفيضات في مدفوعات الضرائب والرعاية الاجتماعية، ولكن صلاحية تلك الإجراءات انتهت الآن.

وتابعت سيدة الأعمال الصينية بالقول، إنه بعدما رفضت عدة بنوك إعطاءها قرضا تجاريا، لجأت هي وشريكها إلى مقرضين عبر الإنترنت فعرضوا عليها معدلات فائدة عالية للغاية وذلك في سبيل تجنب نفاد تمويل شركتها.

وقالت للصحيفة ”لقد ضربتنا كورونا بشدة لدرجة أنه لم يتبق لنا سوى قوة محدودة للرد“، مضيفة أن نشاطها التجاري انخفض بنحو الثلثين مقارنة بأوقات ما قبل الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام ووجود اختناق في سلاسل التوريد كان من بين المشاكل التي تواجه الشركات المصنعة.

ونقلت عن ني ني، صاحبة مصنع بلاستيك، في مدينة رويان الجنوبية الشرقية، أن هوامش الربح تلاشت تقريبًا بسبب ارتفاع التكاليف.

وقالت ني، 44 سنة، التي يعمل في مصنعها حوالي 10 عمال ”نحن ننزف منذ شهور“.

وأكدت بالقول إذا لم تنخفض تكاليف المواد الخام قريبًا، فإنها تخطط لرفع أسعار المنتجات أو خفض التكاليف الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن مصدر قلق آخر للشركات الصغيرة هو صعوبة الحصول على الائتمان، وفي حين إن الحكومة حاولت إتاحة قروض على نطاق أوسع لبعض الشركات، ولكنها بدأت فيما بعد حملة تقليص المديونيات وأدى ذلك إلى التضييق على مديونيات العديد من الشركات.

كما نقلت الصحيفة عن تشانغ لي، (32 عامًا) الذي يدير شركة استشارية في مدينة ناننينغ الجنوبية الغربية لمساعدة المطورين على بناء وبيع المنازل، أنه خسر أكثر من 150 ألف دولار عام 2020 بعد أن فشل العديد من عملائه في السداد له، وقال إن العديد من البنوك رفضت طلبات القروض، ويرجع ذلك إلى أنه لا يمتلك معدات أو عقارات يمكن رهنها كضمان.

استجابات البنوك

وأكدت زياوكسي تشانغ، المحلل المقيم في بكين في شركة الأبحاث Gavekal Dragonomics، أن السياسات الحكومية أثناء فترة الوباء لم تُفِد إلا الشركات الصغيرة الأكثر استقرارا، التي لها علاقات قائمة بالبنوك، وقالت إن حملة القمع الأخيرة لمنصات التكنولوجيا المالية التي وفرت مصادر بديلة للائتمان، بما في ذلك Ant ، قد تزيد من إجهاد سبل التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وفي السياق نفسه، صرح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في مارس/ آذار: ”نحن بحاجة إلى مواصلة دعم الشركات الصغيرة للسماح لها بلعب دور رئيس في استقرار سوق العمل“.

وبالفعل، استجابت البنوك إلى حد ما. في انعكاس من 2019 و2020، حيث اقترض أصحاب الأعمال الصغيرة أكثر من الشركات الكبيرة في الربع الأول، وفقًا لـChina Beige Book، وهي شركة لجمع البيانات تجري استطلاعات بين الشركات الصينية. لكن الشركات الصغيرة لا تزال تدفع فوائد أعلى، وهو ما يثير تساؤل بعض المحللين عما إذا كانت البنوك مستعدة فعلاً لبذل المزيد لإنقاذ الشركات الصغيرة في القطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة أن التهديد الأكبر بالنسبة لبعض الشركات يأتي من الأشخاص الذين لا يزالون قلقين بشأن وباء كورونا وحالة الاقتصاد، والذين لا يرغبون في الإنفاق بحرية كما اعتادوا.

وفي تعليق للصحيفة، قال وانغ ليمين، الذي يدير متجراً للوجبات الخفيفة يبيع رقاب البط في وسط مدينة بكين، إن العملاء أصبحوا أكثر حرصا في نفقاتهم. بينما قال تشانغ لو، صاحب صالون تصفيف الشعر في الشارع نفسه، إنه فقد 20% من دخله بسبب الوباء العام الماضي، معلقا ”الناس الآن أصبحوا أقل سخاء بالمال.“