أمريكا: الصين لم تف بتعهداتها المتعلقة بالملكية الفكرية

قال مكتب التجارة التابع لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير جديد صدر، اليوم الجمعة، إن الصين لم تف بالتزاماتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية بموجب (المرحلة 1) من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الموقع العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصين أدخلت تعديلات على قانون براءات الاختراع وقانون الملكية الفكرية والقانون الجنائي العام الماضي ونشرت مسودات لبضعة إجراءات تنظيمية متعلقة بالملكية الفكرية.

وقال المكتب: ”لكن تلك الخطوات صوب الإصلاح تتطلب تطبيقا عمليا وفعالا ولا ترقى للمدى الكامل للتغييرات الأساسية المطلوبة لتحسين مجال الحفاظ على الملكية الفكرية في الصين“.