ولي العهد السعودي يكشف عن خطة لتحسين أجور الوظائف ذات الـ 3-7 آلاف ريال‎

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن بلاده ستطلق خطة جديدة تستهدف رفع أجور الوظائف التي يتقاضى فيها السعوديون رواتب بين 3 و7 آلاف ريال شهرياً.

وأوضح بن سلمان في حديث متلفز بثته عدة محطات محلية، إن خطة المملكة حالياً تتركز على خفض نسبة البطالة لأقل من سبعة بالمئة، وهي نسبة توقع الوصول إليها قبل العام 2030، لتبدأ بعدها خطة تحسين الأجور.

وبين الأمير الشاب أن 50 بالمئة من الوظائف في المملكة حالياً هي وظائف جيدة توفر لمن يتقاضاها السكن والسيارة والمعيشة والترفيه والادخار، في حين 50 بالمئة من الوظائف سيئة تقتصر على توفير السكن والسيارة والمعيشة، دون القدرة على الترفيه والادخار.

وأضاف أن خطة بلاده في هذا الشأن، تستهدف زيادة أجور تلك الوظائف، حيث تعتبر نسبة البطالة بين 4 و7 بالمئة طبيعية، وستكون الأولوية حينها لرفع أجور تلك الوظائف.

وتستهدف الرياض الوصول لنسبة بطالة عند 7 بالمئة عام 2030، لكن بن سلمان قال إن الوصول لتلك النسبة سيكون قبل ذلك الموعد، متوقعا أن تكون النسبة أكثر من عشر بالمئة بقليل هذا العام، نزولاً من 14 بالمئة عند إطلاق الرؤية قبل خمس سنوات.

وقدم الأمير الشاب الذي يقود خطة التغيير العملاقة ”رؤية 2030“ أرقاماً ومؤشرات إيجابية عما تم إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط تفاؤل لمستقبل الخطة والبلاد.