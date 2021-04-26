هل تناسب العملات المشفرة أسلوب استثمارك ؟

أصبحت العملات الرقمية الأكثر رواجا في عالم الاستثمار، رغم أنها كانت موجودة منذ أكثر من عقد إلا أنها انتشرت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسجلت عملة البيتكوين مستويات قياسية هذا العام، حيث وصلت إلى ذروتها عند حوالي 63 ألف دولار في منتصف الشهر الجاري، في حين اكتسبت العملات المشفرة الأخرى مثل ”Dogecoin“ و ”Ether“ شعبية كبيرة حيث يتدافع المستثمرون للقفز على متن عربة العملات المشفرة من أجل تحقيق الربح.

وفي تقرير لمؤسسة ”ذا موتلي فول للاستشارات المالية“ الأمريكية نشر الإثنين، قالت المؤسسة: إنه من الممكن جني الكثير من الأموال من خلال الاستثمار في العملات المشفرة، ومن الممكن أيضًا خسارة الكثير منها.

ورأت المؤسسة في تقريرها، أنه إذا أصبحت العملات الرقمية سائدة في السوق فإن لديها القدرة على تغيير المجتمع، معتبرة أن مؤيدي هذه العملات يعتقدون أنها ستستمر في أن تصبح مقبولة على نطاق واسع من قبل التجار والمستثمرين ما يزيد من قيمتها.

ولفت التقرير إلى أن شركة ”Venmo“ أعلنت أخيرا أنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع، كما تقبل شركتها الأم، ”PayPal Holdings“، العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك قامت شركات مثل ”Tesla“ و ”Square“ باستثمارات كبيرة في البيتكوين ما يضفي مزيدًا من الشرعية على العملات المشفرة.

وقال التقرير ”مع تزايد عدد الشركات الكبيرة التي تتعامل مع العملة المشفرة، يمكن أن يكون الاستثمار الآن طريقة ذكية للدخول للسوق بشكل واسع.“

وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار الآن، من المحتمل أن يجني المستمثر الكثير من المال بعد أن أصبحت العملات المشفرة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق العالمية.

وعلى سبيل المثال قبل خمس سنوات، في نيسان/أبريل 2016، كانت تكلفة عملة البيتكوين تزيد قليلا عن 400 دولار لعملة واحدة.

وقال التقرير ”حتى كتابة هذه السطور، تبلغ قيمة تلك العملة أكثر من 54 ألف دولار لكل واحدة… وإذا استمر السعر في الارتفاع قد يؤدي الاستثمار فيها لأن تصبح ثريا… لكن في نفس الوقت هناك الكثير من المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في تلك العملات.“

موازنة المخاطر

الجانب الأكثر خطورة في العملات المشفرة هو ”حالة عدم اليقين المحيطة بها“، وبحسب التقرير ”نحن في منطقة مجهولة الآن، ولا أحد يعرف ما إذا كانت العملة المشفرة ستصبح في النهاية سائدة أم لا.“

وأضاف التقرير أنه في الوقت الحالي، لا تقبل معظم الشركات في الولايات المتحدة العملات المشفرة كطريقة للدفع، لافتا إلى أنه في الوقت الحاضر لا تقبل سوى حوالي 2300 شركة أمريكية عملات البيتكوين كوسيلة للدفع.

وقال التقرير:“بالنظر إلى وجود أكثر من 30 مليون شركة في الولايات المتحدة وحدها، فهذه نسبة صغيرة جدًا تقبل العملات المشفرة.“

وأضاف ”بغض النظر عن مدى انتشار العملات المشفرة بين المستثمرين، لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل إذا لم يتم قبولها على نطاق واسع من قبل التجار.“

ونبه التقرير إلى أن هناك أيضًا مخاطر مرتبطة بامتلاك العملة المشفرة نفسها لأن شراء العملات المشفرة يتم مباشرة من خلال بورصة العملات المشفرة، وليس البورصة التقليدية، مشيرا إلى أن المستثمر سيحتاج أيضًا إلى محفظة رقمية لتخزين العملات المعدنية، والتي يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا إذا لم يكن المستثمر حذرا.

وقال“يمكن اختراق تلك المحافظ الرقمية، وإذا فقد المستثمر كلمة المرور الخاصة به فلن يكون لديه طريقة للوصول إلى استثماراته.“

هل العملة المشفرة مناسبة لك

أوضح التقرير أنه سواء كانت العملة المشفرة استثمارًا ذكيًا أم لا، فستعتمد على تحملك للمخاطر وأسلوبك في الاستثمار.

وقال“ عليك التفكير في كيفية رد فعلك إذا انخفضت استثماراتك في العملات الرقمية بنسبة 20٪ بين عشية وضحاها….. ماذا لو انخفضت بنسبة 50٪؟ ماذا عن 80٪؟ إذا كنت تعلم أنك إما ستفقد نومك أو تبيع استثماراتك في حالة من الذعر في أي من هذه السيناريوهات، فقد لا تكون العملات المشفرة هي الأنسب لأسلوبك في الاستثمار.“

وأضاف ”من ناحية أخرى، إذا كان لديك نقود فائضة وكنت على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر، فقد لا تكون إضافة بعض العملات المشفرة إلى محفظتك خطوة سيئة… فقط تأكد من أنك تستثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها، وتحقق مرة أخرى من أن باقي محفظتك الاستثمارية متنوعة بشكل جيد“.