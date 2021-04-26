تقرير: ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.98 تريليون دولار رغم جائحة كورونا

قال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقرير أصدره، اليوم الإثنين، إن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 2.6 % إلى 1.98 تريليون دولار، العام الماضي، على الرغم من إعادة تخصيص بعض أموال الدفاع لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وكانت أمريكا والصين والهند وروسيا وبريطانيا، على الترتيب، أكبر خمس دول من حيث الإنفاق العسكري في 2020. وتشكل هذه الدول معا 62 % من الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم.

وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، الباحث في المعهد في بيان: ”يمكننا القول بشيء من اليقين، إن الجائحة لم يكن لها تأثير كبير على النفقات العسكرية العالمية في 2020“.

فبينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب الجائحة، بلغ الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي متوسطا عالميا قدره 2.4 % في 2020، ارتفاعا من 2.2 % في 2019.

ومع ذلك، أعادت بعض الدول مثل تشيلي وكوريا الجنوبية، توجيه جزء من إنفاقها العسكري المخطط لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وأنفقت عدة دول أخرى، بينها البرازيل وروسيا، أقل بكثير من ميزانياتها العسكرية الأولية لعام 2020.

وبلغ الإنفاق العسكري الأمريكي ما يقدر بنحو 778 مليار دولار، العام الماضي، بزيادة 4.4% عن 2019. وشكلت الولايات المتحدة، صاحبة أكبر ميزانية دفاعية في العالم، 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020.

وكانت 2020 السنة الثالثة على التوالي من النمو في الإنفاق العسكري الأمريكي، بعد سبع سنوات من التخفيضات المتواصلة.

وجاء الإنفاق العسكري الصيني في المركز الثاني، بما يقدر بنحو 252 مليار دولار في 2020، بزيادة بلغت 1.9% عن العام الذي سبقه.

وارتفع الإنفاق العسكري الصيني على مدى 26 عاما متتالية، وهي أطول سلسلة زيادات مستمرة لأي دولة، وفقا لقاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.‎