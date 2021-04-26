الذهب يرتفع مع زيادة الإصابات بالفيروس وتراجع الدولار يعزز جاذبيته كملاذ آمن

ربح الذهب اليوم الاثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 من جاذبيته كملاذ آمن، وعزز ذلك ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري، بينما استقر البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارت قرب قمة غير مسبوقة بلغها الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1781.08 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ 0526 بتقويت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1780.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج من ديلي إف.إكس: ”وضع كوفيد-19 في الهند واليابان يسوء، لذا يعزز هذا الطلب علي الملاذات الآمنة، ما يقود لارتفاع أسعار الذهب“، مضيفة أن تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.

وسجلت الحالات في الهند زيادة قياسية، في حين أعلنت اليابان حالة طوارئ في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الجمعة لمواجهة زيادة وتيرة الإصابات.

وأضافت يانج: ”على الجانب الآخر، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية قوية جدا أعلنت يوم الجمعة“، وتابعت أن صعود عائدات سندات الخزانة تكبح مكاسب الذهب.

وتحسن نشاط المصانع الأمريكية في أوائل شهر أبريل/ نيسان الجاري، بينما قفزت مبيعات التجزئة لمستوى غير مسبوق في مارس/ آذار وتسارعت وتيرة التوظيف.

وزاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2865.99 دولار للأوقية بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار يوم الجمعة. وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 26.02 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1231.03 دولار.