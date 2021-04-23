اقتصاد

تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 10:48 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 11:50 GMT

تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية

أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فرّ وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام

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المصدر: أ ف ب

أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فرّ وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وبحسب المصادر أوقفت الشرطة التركية 62 شخصا في عمليات دهم الجمعة لاحتمال ارتباطهم بشركة ”ثوديكس“ التي ترأسها رجل الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير.

وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة أن النيابة تحقق بشأن أوزير بتهمتي ”الاحتيال الخطير وتأسيس منظمّة إجرامية“.

ونشر مسؤولو أمن أتراك الخميس صورة للمتهم أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار اسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها.

وأكدت مصادر أمنية لاحقا أن أوزير، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاما، وصل إلى ألبانيا.

وعلّقت منصة ”ثوديكس“ التداول بعدما نشرت رسالة غامضة الأربعاء تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.

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