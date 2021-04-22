صندوق التنمية السياحي السعودي يبرم اتفاقا لتعزيز السياحة في المدينة المنورة

وقع صندوق التنمية السياحي السعودي اتفاقا مع مدينة المعرفة الاقتصادية وبنك الرياض، أمس الأربعاء، لتمويل مشترك بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتعزيز السياحة في المدينة المنورة.

ويخصص التمويل لتطوير مركز مدينة المعرفة الاقتصادية، وهو مجمع سياحي على مساحة 68 ألف كيلو متر مربع ضمن مدينة المعرفة الاقتصادية.

وسيتألف المجمع الجديد من منشآت للضيافة والترفيه تشمل فندقا من فئة خمس نجوم ومركزا للتسوق، ما سيجعله أكبر مركز من نوعه في المدينة.

وسيقدم الصندوق تمويلا بقيمة 391 مليون ريال للتطوير، بينما سيقدم بنك الرياض تمويلا مساويا نتيجة اتفاق سابق وقعه مع الصندوق لتسهيل وتمويل الاستثمارات السياحية في المملكة.

وتمثل شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أحد مشاريع التنمية الاقتصادية التي تم إطلاقها ضمن منظومة المدن الاقتصادية بالمملكة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص استثمارية متميزة، وكذلك تأسيس صناعات معرفية بالمدينة المنورة.