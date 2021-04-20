للخروج من اللائحة الرمادية.. البرلمان المغربي يصادق على قانون مكافحة غسيل الأموال‎

صادق البرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على قانون مكافحة غسيل الأموال.

وأكدت الرباط أن هذا القانون يأتي في إطار جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي الدولية.

وذكرت وكالة ”المغرب العربي“ للأنباء (الرسمية) أن القانون الجديد يهدف أيضًا إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، وتفاديا أيضًا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية أدرجت، في 25 فبراير/شباط الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي ضمت 17 دولة.

وقالت حينها إن المملكة تستجيب لـ37 معياراً، وتحتاج إلى تأهيل ممارستها على مستوى 3 معايير.

ومباشرة بعد هذا التصنيف الذي أحرج الرباط، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تضم مختلف الوزارات والإدارات العمومية لإعداد تقارير سيتم إرسالها كل 4 أشهر للمجموعة المذكورة؛ لتوضيح الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في هذا المجال.