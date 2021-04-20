روسيا تستعين بجنود الجيش لتعويض نقص في العمالة المهاجرة

قررت روسيا الاستعانة بجنود الجيش لزيادة قدرات السكك الحديدية في أقصى شرق البلاد وتعويض نقص في العمالة المهاجرة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وضمن خطة تزيد قيمتها على ستة تريليونات روبل (79 مليار دولار) لتحديثات وإنشاءات للبنية التحتية في أرجاء البلاد، تعمل روسيا على توسيع خط سكة حديد بايكال أمور الرئيسي لنقل المزيد من شحنات الفحم والمعادن إلى الموانئ للتصدير إلى آسيا.

لكن قيود فيروس كورونا دفعت العديد من العمال المهاجرين الأجانب إلى مغادرة روسيا، وحذر نائب وزير التشييد نيكيتا ستاسيشين العام الماضي من أن مشاريع البناء ربما تتباطأ بسبب نقص في قوة العمل.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات التي تقوم على حماية وبناء وإصلاح السكك الحديدية ستبدأ بناء خط ثان بطول 340 كيلومترا بين يولاك وفيفرالسك في أقصى شرق روسيا هذا العام.

وقال أندريه ماكاروف نائب المدير العام لهيئة السكك الحديدية الروسية: ”لديهم (الجيش) قدرات معينة ونحن بحاجة إلى إشراكهم“.

وأضاف أن الاستعانة بالجيش ستكلف ما بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات روبل (32.6 مليون-39.17 مليون دولار).

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيانات للشرطة أن عدد العمال المهاجرين الأجانب في روسيا انخفض من عدد تراوح بين تسعة ملايين و11 مليونا إلى 5.5 مليون العام الماضي إذ أعاقت القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا السفر وغادر العديد من المهاجرين البلاد.