الذهب يصعد مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات‎

ارتفع الذهب يوم الإثنين ليحوم قرب قمة 7 أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ تدعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1777.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ04:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ الـ25 من فبراير/ شباط عند 1783.55 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1777.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس: ”في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية.

وأضاف: ”هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير“

نزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع الذي لامسته في الأسبوع الماضي، ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2782.68 دولار، في حين زاد البلاتين 0.1% إلى 1204.12 دولار.