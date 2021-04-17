تقرير: 26% انخفاض الصادرات الإيرانية إلى أوروبا

أظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء التابع لمجلس أوروبا ”يورو ستات“، أن تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي لا تزال تسجل تراجعا مستمرا.

ووفقًا لإحصاءات المركز التي نشرت اليوم السبت، فإن ”إجمالي صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي في يناير وفبراير 2021 بلغ حوالي 122 مليون يورو، أي أقل بنسبة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي“.

واستوردت أوروبا نحو 10 مليارات يورو من إيران في 2017، قبل العقوبات الأمريكية، لكن هذا الرقم انخفض العام الماضي إلى 710 ملايين يورو.

وأشارت الأرقام إلى أنه ”في الشهرين الأولين من العام الجاري، صدر الاتحاد الأوروبي 583 مليون يورو إلى إيران، وهو ما يظهر انخفاضًا بنسبة 6 % تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي“.

وصدر الاتحاد الأوروبي نحو 11 مليار يورو لإيران في 2017، لكن هذا الرقم تراجع العام الماضي إلى 3.75 مليار يورو.

وتمثل ألمانيا 40 % من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران، كما يذهب نحو ثلث صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي لألمانيا.